PHOTOS - Prix de la "France moche" : dans le Gard, un mur de Moussac récompensé

La pollution visuelle est leur combat. Et le Gard est -malheureusement- cette année 2022 en haut de.. l'affiche. C'est le cas de le dire. L'association Paysages de France vient de remettre à Moussac (1 400 habitants) le prix de la campagne publicitaire 2022 pour un véritable mur, une forêt, de panneaux publicitaires. Il est situé à l'entrée du village. Au droit de l'avenue des loisirs, route d'Uzès. Paysages de France traque chaque année les endroits de France où - dit-elle - le moche l'emporte sur le beau. Et cette année donc, bingo pour le Gard.

ⓘ Publicité

"C'est une verrue", Frédéric Salle-Lagarde, le maire de Moussac, sur France Bleu Gard Lozère

loading

Un mur que les habitants de Moussac surnommeraient "le mur de la honte". Il n'a pas échappé à Aurélie, qui vient de s'installer dans le village fin août : "je trouve le village magnifique. Mais la première chose sur laquelle je suis arrivée, c'est ce mur de publicités, et ça ne laisse pas présager d'un beau village pour la suite. Mais oui, le mur mérite ce prix."

Ce mur appartient à un propriétaire privé. Il trône à l'entrée du village au grand dam du maire et des habitants de Moussac. Frédéric Salle-Lagarde : "On l'appelle depuis que je suis maire "le mur de la honte". C'est une verrue. C'est une succession de publicités, dont certaines d'ailleurs sont obsolètes. Juste à l'entrée du village, c'est bien dommage. Ce n'est pas notre faute, on se serait bien passé de cette publicité-là. On a d'autres choses très très belles à montrer dans le village, plutôt que cette portion sur laquelle la commune n'a pas d'emprise ".

Problème : le mur appartient à un particulier. "On essaie de le convaincre d'en enlever, mais il en tire des subsides. Donc pour l'instant il ne ne nous a pas écoutés".

loading

Le maire de Moussac, dans le Gard : Frédéric Salle-Lagarde. © Radio France - Ludovic Labastrou

Le maire imagine aussi un plan B : planter une haie de bambou devant à condition que le conseil départemental, propriétaire de l'emprise, l'y autorise.