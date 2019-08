PHOTOS - Quand des chevaliers s'affrontent au château fort de Sedan

Cet été, le château fort de Sedan propose à ses visiteurs un voyage dans le temps, plus précisément au XVème siècle. Un retour vers le passé interprété par sept comédiens et cascadeurs qui font revivre aux spectateurs l'ère des chevaliers.

Sedan, France

Des coups d'épées, et des chevaliers : bienvenue en l'an 1482 ! Du moins le temps d'un spectacle médiéval où se mêlent humour, histoire et personnages réels, comme Guillaume de la Marck dit le sanglier des Ardennes. "Le roi Robert 1er de la Marck, décide d'organiser des festivités dans son château. Le peuple, ici le public, y est convié. Il y a un tournoi de chevalerie avec des jeux équestres, des joutes et de la voltige", raconte la comédienne Sophie Lemariey. Elle fait partie d'une troupe venue de toute la France, qui se réunit à Sedan tout l'été pour la deuxième année consécutive. "On a modifié le spectacle en ajoutant davantage de numéros visuels, notamment avec les animaux. C'est plus spectaculaire et surtout c'est plus simple pour les spectateurs étrangers qui ne comprennent pas tout ce qu'on dit, bien qu'on maintient quand même nos textes en français, quitte à leur faire loupe quelques blagues", explique-t-elle.

"On a l'impression de vivre l'histoire"

Lors des représentations, nombreux sont les spectateurs à venir voyager dans le temps. Qu'ils soient petits ou grands, français ou belges, ils sortent tous du spectacle satisfaits. "C'est super, c'est merveilleux !", s'exclame ???. "C'est un très beau spectacle, on a l'impression de vivre l'histoire", confient ? et ?. "Les figures sont spectaculaires, les chevaux sont en confiance, ça se voit et cela prouve qu'ils sont contents d'être là, c'est important", assure ???.

Humour, gloire et chevaux

Les vraies stars sont les sept chevaux, véritables colonnes vertébrales de ce spectacle d'une heure. Ils appartiennent tous aux artistes de la troupe qui en prennent le plus grand soin, avant, pendant et après la représentation. "....", se réjouit Kévin Butin, cascadeur propriétaire de son cheval Picsou.

Le spectacle "Sans peur et sanglier" est joué au château fort de Sedan jusqu'au 29 août, tous les jours (sauf le vendredi) à 11h et 15h30.

Pendant une heure, les comédiens enchâinent les répliques et les figures au galop © Radio France - Stéphane Maggiolini