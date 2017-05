- PHOTOS - Quand la ville de Saint-Junien-les-Combes se replonge dans la vie des années 40

Le temps d'une journée, la commune de Saint-Junien-les-Combes dans le nord de la Haute-Vienne s'est figée dans les années 40. Jeep dans les rues, postes radio, uniformes... Tout y était.

Ce village de 200 habitants situé près de Bellac dans le nord de la Haute-Vienne a organisé ce samedi une journée "comme en 40". C'était une première, en collaboration avec le musée de la résistance de Limoges notamment. Plusieurs centaines de personnes y ont assisté. Un bond en arrière de plus de 70 ans.

Une ville transformée

Dans les rues du village, des Jeep comme celle de Georges. Elle date de 1943 : "Elle a fait le débarquement", sourit-il. Beaucoup portent les habits de l'époque, la salle des fêtes est transformée en musée. "Des collectionneurs ont amené plein de choses et les gens chez eux ont des objets dans leur grenier. On a pu réaliser quelque chose de très complet. Dans les granges, on a installé deux postes de radio, il y a aussi une épicerie d'antan et une habitation de l'époque", explique la maire de Saint-Junien-les-Combes Virginie Lecourt.

Cette idée de journée "Comme en 40" est venue grâce à la fille du maire notamment : "elle a 13 ans et un jour elle m'a dit que ces images en noir et blanc qu'elle voyait à la télé, c'est comme si cela n'avait pas existé, que ça faisait irréel. J'ai trouvé ça choquant. Et on voulait aussi rendre hommage à un habitant de la commune, ancien résistant."

"Transmettre de manière ludique et sympathique"

Virginie Lecourt souhaite simplement "transmettre de façon ludique et sympathique." Les enfants se prennent au jeu, comme Fabien 13 ans : "C'est l'histoire, si on n'oublie c'est comme si tous ces gens étaient morts pour rien".

Revivez cette journée en photos :

Jeep. © Radio France - Julien Balidas

Moto d'époque. © Radio France - Julien Balidas

Retour dans les années 40. © Radio France - Julien Balidas

Habitation d'époque. © Radio France - Julien Balidas