PHOTOS - Quand les chevaux de la Garde républicaine surveillent les vendanges

Les vendanges se poursuivent en Champagne et depuis lundi dernier, certains vignerons voient passer des chevaux dans leurs vignes. Ce sont ceux de la Garde républicaine ! Ils viennent aider les gendarmes marnais à assurer le bon déroulement des vendanges et la sécurité des vendangeurs.

Ay, France

Douze chevaux de la Garde Républicaine, venus de Paris, sont actuellement "en patrouille" dans les vignes champenoises. Ils viennent renforcer le "plan Champagne" des gendarmes, destiné à renforcer les contrôles pour assurer le bon déroulement des vendanges et la sécurité des vendangeurs. "On fait attention au terrain qui peut, parfois, être glissant. On fait attention aux piquets qui tiennent les lignes de vignes pour ne pas les endommager. D'un point de vue sécurisation, on fait le tour des véhicules et des vendangeurs pour vérifier qu'il n'y ait aucun problème", détaille Manon, cavalière de la Garde républicaine.

Habitués au milieu urbain

Les chevaux s'insèrent parfaitement dans le décor. Exemple à Aÿ (Marne) où, au milieu des caisses en plastiques et des tracteurs, ils évoluent dans le calme. "Ce sont des chevaux habitués aux pavés parisiens, à la circulation, ils sont donc concentrés. Pour eux, faire attention aux vignes n'est pas plus difficile et puis ils prennent l'air", explique l'adjudant-chef Philippe Baude, du régiment de cavalerie.

"Ce ne sont pas des gadgets !"

La Garde républicaine vient appuyer les gendarmes locaux face à l’afflux de population, plus de 200 000 personnes supplémentaires dans l'arrondissement d’Épernay pour ces vendanges 2019. "Ensemble, on assure la sécurité sur plusieurs points : la sécurité routière aux abords des vignes, la lutte contre les mauvaises conditions de travail des vendangeurs et la lutte contre les vols", précise le Général Ronan de Lorgeril, commandant du groupement de gendarmerie.

_"C'est rassurant d'avoir les chevaux_, ce ne sont pas des gadgets ! En plus cette année c'est une petite récolte donc on peut prétendre à des vols de raisins. C'est une surveillance supplémentaire par rapport aux équipes pédestres", se rassure Pascal Launois, vigneron et maire de Le Mesnil-sur-Oger (Marne)

Réellement efficaces ?

Une question s'impose : les chevaux sont-ils réellement efficaces pour intervenir ? La réponse est positive pour le Général Ronan de Lorgeril. "Les chevaux peuvent aller partout ! En véhicule, nous sommes obligés de faire le tour des exploitations pour intervenir. Eux tracent tout droit. Il y a deux ans, il y a eu un refus d’obtempérer lors d'un contrôle routier intégré dans le plan Champagne. Le conducteur a pris la fuite avant d'avoir un accident, il s'est enfuit à pied dans les vignes. _Une escouade équestre passait par là, elle est intervenue_. Preuve qu'au 21ème siècle on peut encore interpeller des personnes avec des chevaux", se réjouit le gendarme.

Les chevaux de la Garde républicaine évolueront dans les vignes, jusqu'à la fin des vendanges.

Les chevaux patrouillent uniquement en journée © Radio France - Stéphane Maggiolini