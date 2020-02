"C'est comme une enquête policière" : à Châtellerault, les habitants identifient des photos du XIXème siècle

Depuis un an, les archives municipales de Châtellerault (Vienne) font appel aux habitués de la commune pour identifier des photos prises par Charles et Eugène Arambourou, deux photographes emblématiques de la région. La commune possède depuis plus de quinze ans un fonds photographique de 17.000 plaques de verre, toutes numérisées par la suite, représentant différentes personnes et différents lieux vers la fin du XIXème siècle.

"C'est addictif"

Les archives organisent une fois par mois des ateliers participatifs qui, depuis l'année dernière, ont permis d'identifier 40% des images. "On se prend au jeu, on enquête sur des endroits qu'on ne connaît pas forcément et des fois on passe devant et on se dit tiens on reconnaît. C'est comme une enquête policière, on prend des photos, c'est addictif. C'est aussi un bon exercice pour la mémoire, il n'y a pas d'autre enjeu que la satisfaction de reconnaître un endroit ou quelqu'un", expliquent Françoise et Philippe, participants à l'atelier.

"J'ai reconnu mon grand-père !"

À chaque séance, 80 photos sont diffusées sur ordinateur devant une vingtaine "d'enquêteurs", parfois le hasard fait bien les choses. "La dernière fois j'ai reconnu mon grand-père ! Mais il est déguisé, c'est impossible à savoir qu'il est, il n'y avait que moi pour le reconnaître d'autant plus que j'ai la photo chez moi. J'ai pu retrouver les circonstances de celle-ci et la date", s'amuse Philippe.

Un collectionneur de cartes postales en renfort

Les participants possèdent une liste avec une description très vague de chaque image numérisée. En cas de doute ou de questions, ils peuvent compter sur la présence d'un passionné de cartes postales : Jean-François Millet. Il en collectionne des milliers, certaines issues d'images d'Arambourou. Il ne manque pas une séance et ne cesse d'être sollicité par des "apprentis détectives" en quête d'indices. "Disons que comme j'ai beaucoup de documentation je réponds à pas mal de questions", sourit le collectionneur. Ce-dernier a même réalisé une carte,retraçant les lieux où Charles et Eugène Arambourou sont susceptibles d'avoir pris des clichés.

Les prochains ateliers participatifs sont fixés les 26 mars, 16 avril, 28 mai et 25 juin prochain.

17 000 plaques de verre sont conservées par les archives municipales de Châtellerault dans des boites. © Radio France - Stéphane Maggiolini

Les plaques originales sont en négatif, leur numérisation permet aux "enquêteurs" de les voir en positif © Radio France - Stéphane Maggiolini