PHOTOS - Un passionné de 4L retrouve le même modèle que celui de ses parents en 1968

Bon anniversaire à la SIMCA 1000, l'Ami 6 et la 4 L ! Il y a soixante ans, elles étaient présentées au Salon de l'Auto. Depuis, il en reste encore quelques unes. Certains les collectionnent même. D'autres les aiment passionnément tout simplement, comme ce fan absolu à Trégastel dans les Côtes-d'Armor. Il s'appelle Michel, et il a dans son garage une 4 L démontée, avec laquelle il a une relation et une histoire très particulière.

La 4L, à l'arrivée chez Michel. © Radio France - Michel Barba

À 65 ans, c'était son rêve de gosse : avoir la même 4 L que ses parents. Alors il y a sept ans, Michel s'est lancé un défi. "Je me suis mis en quête du même modèle que celui que possédaient ses parents." Une 4 L sortie d'usine en 1968, jaune pastel. "C'est un modèle très rare, je me rends compte que c'est introuvable." Il ne lâche rien et puis un jour, sur un site d'annonces, il tombe sur LA 4 L jaune. Ce n'est pas celle de son père mais au moins, c'est la même année, et la même couleur.

Une Madeleine de Proust

Après plein de péripéties, elle arrive enfin chez lui. "Quand je l'ai vu, que je me suis retrouvé au volant de cette voiture, je me suis dit mon père a tenu ce volant, mon oncle aussi, ça a été une vraie page d'histoire pour moi." Beaucoup de souvenirs de vacances avec ses parents sont remontés à la surface. "Les cinq dans la voiture, avec le chien dans le coffre, pas de ceinture de sécurité, c'était le bordel quoi. Quand il fallait aller chercher les pommes de terre aussi, je me souviens, on enlevait un siège derrière, et on mettait les patates à la place."

La 4L complètement démontée. © Radio France - Marianne Naquet

Cette voiture, c'est vraiment une Madeleine de Proust pour Michel. "J'ai surtout revu ma jeunesse. J'ai revu toute la relation familiale qu'il y avait avec cette voiture. C'est comme si c'était celle de mon oncle, qui descendait du camion quand on me l'a livrée. C'était exactement la même chose. À part qu'elle a vieilli, j'ai retrouvé le véhicule de l'autre. Le côté Madeleine de Proust, c'est de dire c'est un objet, là il se trouve que c'est une voiture, qui raconte ma vie et mon histoire."

La voiture de la famille de Michel sous la neige. - Michel Barba

Il l'a enfin trouvée, sauf que tout le travail reste à faire. Certes, elle roule mais plein de choses ne vont pas, et surtout, il veut qu'elle ressemble à celle de ses parents, du cendrier au rétroviseur. Michel passe des heures à travailler dessus. Objectif : la conduire dès l'année prochaine, mais que de façon occasionnelle.

La carrosserie jaune pâle à gauche. © Radio France - Marianne Naquet

Après tout, il a toujours conduit des 4L. C'est sa septième 4L. "Dès que j'ai eu mon permis, j'ai eu des 4L, que ce soit des utilitaires pour aller travailler ou même pour aller voyager". Il est allé jusqu'au Sahara avec son épouse avec une Renault. Cette 4 L qu'il retape donc avec affection, il le promet, elle "sera comme quand mon oncle l'a achetée."

Michel chez lui, avec le volant démonté. © Radio France - Marianne Naquet

Michel a retrouvé la bible Renault des 4L. © Radio France - Marianne Naquet