PHOTOS : "Redneck Party" à la Taverne de Midgard de Chambéry

Ambiance à l'américaine ce dimanche à la taverne de Midgard à Chambéry. Deux compétitions bien particulières avaient lieu : un concours de bras de fer et un concours de dégustation d'ailes de poulet épicées. Casquette, chemise à carreaux et musique country étaient au rendez-vous.

Quand Rémy, le patron de la Taverne de Midgard, organise une journée à thème, il fait les choses bien. Ce dimanche, c'est journée "Redneck", en hommage aux paysans du sud profond des États-Unis. Au programme, débardeurs sur-mesure à l'effigie de Sylvester Stallone, coupes "mullet", chemises à carreaux et concert de musique country avec le groupe Ti Bayou, venu de Challes-les-Eaux. Et surtout deux compétitions venues tout droit du pays de l'oncle Sam.

La salle a été remplie de paille pour accueillir le groupe Ti Bayou, venu jouer des airs traditionnels du Sud profond © Radio France - Nicolas Joly

Dégustation d'ailes de poulet "épicées"

C'est Lily qui remporte l'épreuve. Elle a avalé les ailes de poulet presque sans problème © Radio France - Nicolas Joly

"Le seau ? C'est pour vomir", explique Clément. Il s'apprête à disputer l'une des deux épreuves de la journée : la dégustation d'ailes de poulet épicées. Il l'avoue, il ne s'est pas spécialement préparé pour la compétition : "avec ma gueule de bois, ça va être mythique". Il faut dire que les "wings" sont trempées dans une sauce extrêmement forte, importée des États-Unis par Fred, un ami du patron. "On utilise l'échelle de Scoville pour mesurer la puissance des piments", explique-t-il, "La valeur de référence c'est le Tabasco, qui est à 2 ou 3.000 unités. _Nos piments sont chargés à 1,6 million d'unités_. Ils vont s'en souvenir pendant un bon moment."

Le but ce n'est pas de manger le plus de poulet possible. Une fois les huit ailes englouties, c'est à celui ou celle qui tiendra le plus longtemps avant de boire du lait. Les candidats, d'abord fanfarons, voient leurs visages prendre rapidement une teinte rosée, voire carrément écarlate. Aucun d'entre eux ne craque et c'est Lily, la seule fille du groupe, qui est déclarée vainqueure. Elle a terminé avant les autres, sans sourciller : "Ça monte encore un peu, mais franchement je les ai alignés, je suis contente."

Même les cow-boys les plus dur ont eu du mal à finir les ailes pimentées... © Radio France - Nicolas Joly

ATTENTION : ne pas se toucher les yeux après avoir mangé, même si l'on portait des gants © Radio France - Nicolas Joly

Bras de fer dans les règles de l'art

Une table spéciale a été préparée pour que la compétition se déroule comme il se doit - Romain Segura

L'autre épreuve c'est le concours de bras de fer. En hommage au film Over the top de Sylvester Stallone, dont l'affiche a inspiré les t-shirts de l'événement. La compétition est organisée dans les règles par Yago Gvidiani multiple champion de France des poids lourds. "C'est très technique", explique-t-il, "il y a de la force et de l'explosivité mais surtout de la technique !"

Le champion montre aux participants quelques techniques de bras de fer : mouvement du poignet, traction dirigée, placement des doigts. Ce n'est pas forcément le plus costaud qui gagne, même si les participants ont tous un certain gabarit.

"Over the top", le film de camionneur et de bras de fer par excellence avec Sylvester Stallone, a inspiré l'événement et le design des t-shirts © Radio France - Nicolas Joly

Pour soulager les crampes et l'estomac après l'effort, tout le monde se retrouve au bar pour une "limonade redneck" ou un Jack Daniel's. "À consommer avec modération", lance l'un des clients après son troisième verre. Les camarades de la taverne de Midgard ne comptent pas s'arrêter là. Ils ont l'intention d'organiser un événement par mois, avec un thème différent à chaque fois.