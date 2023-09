PHOTOS - Retour sur le premier concours de porró à Toulouges

Commençons par les bases : un porró (on peut aussi l'écrire à la française "pourou") c'est un pichet à vin avec un long bec, un objet traditionnel catalan. Mais cela désigne aussi la pratique qui l'accompagne, c'est à dire le fait de se verser soi-même du liquide dans la bouche en essayant de tenir le pichet le plus haut possible. Une habitude de fin de repas partagée dans de nombreux foyers catalans, en remplissant l'objet de muscat. Alors pourquoi ne peut pas en faire une compétition ?

C'est ce qu'a décidé Pedro Gil, président de la Team Cargols , association qui a organisé un quatrième festival de l'escargot ce week-end à Toulouges, au parc de Clairfont. Dans le cadre de cet événement, un concours de porró a été ajouté pour la première fois, "parce que c'est ce qui suit une bonne cargolade" sourit l'organisateur.

Le champion, c'est Mathieu !

Bavoirs autour du cou, les participants , ils sont une dizaine, sont à la fois évidemment très détendus, mais ont l'œil sur les performances du voisin : un petit esprit compétitif se dégage. Et à la fin, le champion, c'est Mathieu ! Il a tenu une minute le porró au dessus de son visage, le temps d'absorber, à vue de nez, pas loin d'un demi-litre de muscat. "Je n'avais jamais tenu aussi longtemps ! Et je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, il fallait penser à respirer" rigole le jeune homme. "Mais respirer, avaler et tendre le bras en même temps, c'est un peu compliqué !"

Des bavoirs sont prêtés aux candidats pour ne pas qu'ils s'éclaboussent. © Radio France - Xavier Ponroy

A côté de lui, son ami Tyler. Les deux "s'entraînent" assez souvent : "Le week-end, les anniversaires, les barbecues... C'est assez récurent" sourit-t-il. Tyler dont le polo est impeccable, pas une éclaboussure de muscat : "C'est plutôt bon signe, être propre est un des critères !"

C'est tout une technique ! © Radio France - Xavier Ponroy

Quels critères ?

Mais justement, quels sont les critères ? Explications de Dominique, un des membres du jury : "Le principe c'est d'avoir le bras tendu, et, bien sûr, la bouche ouverte. Il ne faut pas s'étouffer, et surtout, ne pas en mettre partout ! C'est d'ailleurs pour ça que nous prêtons des bavoirs aux participants (sourire). Ensuite, c'est le temps durant lequel le participant tient le porró en l'air tout en buvant qui va départager les participants."

Un concours pour enfants a aussi eu lieu. Rassurez-vous, ils ont bu de la grenadine et non du muscat...

Avis aux amateurs : un autre concours aura lieu en 2024 lors de la prochaine fête de l'escargot !