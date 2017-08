PHOTOS : revivez le championnat du monde de lancer de tong à Hourtin !

La 15e édition du championnat du monde de lancer de tong s'est déroulée ce dimanche à Hourtin dans le Médoc. La fameuse discipline se pratique à deux : un lanceur et un receveur. Plus d'une trentaine d'équipes ont participé, mais cette année, le record de jet de 39,56 m n'a pas été battu !

Le record du monde de lancer de tong, établi à 39,56 mètres, n'a pas été battu cette année ! Le plus long jet a été de 33 mètres, et ce sont les tenants du titre, deux habitants de Saint André de Cubzac qui l'ont établi. Les participants ont été nombreux : plus d'une trentaine de duos. Car la discipline se pratique à deux : un lanceur et un receveur.

Le championnat du monde de lancer de #tong bat son plein à Hourtin ! pic.twitter.com/hwd7DGrOcA — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) August 6, 2017

Tout est dans le lancer ! © Radio France - Mélanie Juvé

Les supporters sont là. © Radio France - Mélanie Juvé

Le receveur doit être très réactif ! © Radio France - Mélanie Juvé

Certains se sont entraîné longtemps à l'avance. © Radio France - Mélanie Juvé