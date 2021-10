PHOTOS - Sept lionceaux naissent au zoo de Plaisance-du-Touch, un record !

Balou, Raïkaan, Malkia, Naïka, Yali, Shira, Wonja sont nés entre le 28 juillet et le 1er septembre au zoo de Plaisance-du-Touch !

C'est du jamais vu au parc animalier African Safari de Plaisance-du-Touch ! Trois lionnes ont donné naissance à sept lionceaux entre le 28 juillet et le 1er septembre.

C'est d'abord la lionne Féroce qui a mis bas dans la nuit du 28 au 29 juillet. Deux mâles, Balou et Raïkaan, et une femelle, Malkia, ont vu le jour. Les trois lionceaux font désormais leurs premiers pas dans leur enclos et sont visibles du public, dans la partie safari du parc.

Premiers pas dans l'enclos et premières chamailleries entre frères et sœurs ! - African Safari

Après Féroce, c'est Tika qui a donné naissance à Malkia, une femelle, le 21 août. Puis le 1er septembre, c'est Shy qui a donné naissance à 3 femelles : Yali, Shira et Wonja. Elles n'ont pas encore réintégrer leur enclos.

À la naissance, ces bébés pesaient 1,5 kg. À l'âge adulte, ils pourront peser jusqu'à 250 kg pour les mâles, 180 kg pour les femelles.

Trois mères, un seul père

Les sept lionceaux partagent le même papa, Attila. Il est arrivé en 2018 à Plaisance-du-Touch, en même temps que les trois femelles. Ils ont tous quatre ans.

Pour le parc, ces naissances sont une bonne nouvelle "pour la préservation des lions d’Afrique, menacés principalement par la chasse au trophée et la réduction de leur habitat naturel."