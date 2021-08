Thomas Pesquet, l'astronaute français, partage ce jeudi des photos absolument magnifiques de Noirmoutier et La Baule prises depuis l'espace.

PHOTOS - Thomas Pesquet prend d'incroyables clichés de Noirmoutier et La Baule depuis l'espace

Après une première photo magique de l'estuaire de la Loire et des îles vendéennes prise dès le début de sa mission dans la station spatiale internationale, l'astronaute français Thomas Pesquet partage ce jeudi de nouvelles images de notre région vue de l'espace.

Noirmoutier et La Baule, souvenirs d'enfance

Sur ces clichés, absolument magnifiques, on reconnait très bien Noirmoutier et la baie de La Baule avec sa grande plage et le port de Pornichet. En prime, Thomas Pesquet nous raconte ses souvenirs. Il connait le secteur pour y avoir passé des vacances au camping quand il était petit ! Dans la version en anglais de son commentaire, l'astronaute précise qu'à l'époque, il n'aurait jamais pensé prendre des photos de ces deux endroits depuis l'espace.