PHOTOS - Toulouse : inondée après une rupture de canalisation, la ligne B du métro en partie coupée pendant 24 heures

La rupture d'une canalisation d'eau ce lundi matin dans le quartier Saint-Agne à Toulouse à provoqué la coupure de l'avenue de l'URSS et la fermeture partielle de la ligne B du métro pour au moins 24 heures

La rupture d'une canalisation d'eau au niveau d'un chantier devant l'église Sainte Germaine située quartier Saint Agne a provoqué tôt ce lundi matin une importante fuite d'eau provoquant l'inondation de l'avenue d'URSS ainsi que de la station de métro St Agne toute proche. Conséquence une circulation automobile déviée sur cet accès sud du centre ville et surtout la coupure partielle de ligne B du métro

Ligne B interrompue 24h

Ce sont, selon les premières estimations, 800 mètres cubes d'eau qui se sont infiltrés dans le métro au point que les pompiers ont dû dépêcher des zodiacs pour accéder à la station St Agne. Conséquence la ligne B du métro est interrompue entre son terminus de Ramonville et la station Saint Michel Langer. En revanche circulation normale entre Borderouge et St Michel. Tisséo ne prévoit pas de retour à la normale avant mardi et cela prendra sans doute plus de temps pour ré-ouvrir la station St Agne

les zodiacs des pompiers nécessaires pour accéder au métro © Radio France - Remi vallez

le chantier devant l'église Sante Germaine où la canalisation a rompu © Radio France - Remi vallez