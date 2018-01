Ils étaient 85 chiens à se balader dans le centre ville toulousain ce samedi après-midi. Des toutous de toutes les tailles et de toutes les races, rassemblées sur la place du Capitole à Toulouse pour participer à la toute première balade canine urbaine, un rendez vous gratuit. Une première dans la ville rose à l'initiative de la mairie et l’enjeu est d’importance car Toulouse compte pas moins de 50 000 chiens.

Il y avait des toutous de toutes les tailles et toutes les races © Radio France - Stéphane Garcia

"Nous n'avons pas hésite à nous inscrire, racontent Justine et Mathias, accompagnés de Pout-Pout leur Border collie âgé de trois ans et demi. Parfois, marcher en ville s'avère être une course d'obstacle, entre les voitures, les piétons, les poussettes et les feux rouges. Ce n'est pas toujours simple avec un chien". Laure, 26 ans, est venue accompagnée de son Berger belge : "Côtoyer autant de chiens d'un coup et de voir autant de personnes, ça permet qu'il se familiarise avec les conditions particulières de la ville. Ce ne sont pas les mêmes repères que dans un parc".

Marie-Françoise, 63 ans, avec son bulledog français Jane © Radio France - Stéphane Garcia

"Un maître citoyen pour un chien citadin"

C'était le message distillé tout au long de cet après midi par des associations de professionnels, comme le Canipôle toulousain, aux maîtres, une manière de les responsabiliser. Avec en toile de fond la problématique des déjections canines. Toulouse consacre chaque année, une bonne partie de son budget alloué à la propreté au ramassage des crottes de chiens sur les trottoirs. "Nous avons distribué des petites poches plastiques, indique François Roncato, l’adjointe en charge du dossier. Les chiens ne posent aucun problème, on peut aller travailler, faire les courses avec, à partir du moment où ils sont éduqués et où leurs maîtres sont citoyens".

Le maire en personne, Jean-Luc Moudenc, a participé à cet événement, avec un chien guide d’aveugle baptisé Mistral. Françoise Roncato elle, était accompagnée d'un toutou issu d’un refuge de la SPA, tout comme un autre adjoint, Franck Biasotto. Une manière de faire de la pédagogie, en rappelant que dans les prochaines semaines une brigade anti-incivilités sera créé.

Présent à cette balade, Jean-Luc Moudenc, avec un chien guide d’aveugle baptisé Mistral, mais aussi ses adjoints Françoise Roncato et Franck Biasotto © Radio France - Stéphane Garcia

Cette marche n'était que la première d’une longe série puisque d’autres auront lieu tous les 2e et 3e samedis du mois à la prairie des Filtres. La mairie propose également des cours d’éducation canine gratuits les mercredis et samedis.