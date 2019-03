La tour Eiffel fête ses 130 ans : revisitez en photos la tour la plus connue du monde depuis sa construction

La tour Eiffel fête ses 130 ans ce dimanche 31 mars 2019. Ce monument emblématique de Paris est plus que jamais le symbole de la France. Depuis sa création,la tour Eiffel est le sujet de milliards de photos. Voici quelques-unes de ces images de la tour la plus célèbre du monde.

Paris, France

La plupart de ceux qui n'ont jamais vu la tour Eiffel en rêvent. Ceux qui l'ont déjà admirée ne se lassent pas de la revoir. Ce monument, célèbre dans le monde entier, représente Paris et plus largement la France. Construite en 1889 pour l'Exposition universelle, la Dame de fer aurait dû être démontée. Cela n'a pas été fait. Elle a été sauvée par la transmission radiophonique. Heureusement, car aujourd'hui personne ne peut imaginer Paris sans sa célèbre tour.

La tour Eiffel en quelques chiffres

La Tour Eiffel qui culmine à 324 mètres antenne comprise, a une ossature qui pèse 103.000 tonnes. Pour la construire, le chantier a duré 26 mois. La tour doit être protégée de la rouille. Elle est repeinte tous les 7 ans avec 17 couches de peinture. Ses 20.000 ampoules lui permettent de scintiller tous les soirs de la tombée de la nuit jusqu'à 01h00 du matin : un spectacle dont on ne se lasse pas.

Revivez la construction de la Tour Eiffel

Les travailleurs de la Tour Eiffel

Des électriciens alpinistes changent les ampoules. © Maxppp - LP/Emeline Boutry

Les peintres de la Tour. © Maxppp - DELPHINE GOLDSZTEJN

Une tour ancrée dans l'actualité

Passage à l'an 2000. © Maxppp - FREDERIC DUGIT

En 2002, une quinzaine de militants de la cause tibétaine escaladent la Tour Eiffel pour accrocher des banderoles © Maxppp - P. De Poulpiquet

Ecologie : Green Peace déploit ses banderoles sur le deuxième étage de la Tour Eiffel en janvier 2007 © Maxppp - Jean Baptiste QUENTIN

En 2008 pour célébrer la présidence française de l'Union européenne © Maxppp - FRANCOIS BOUCHET

La Tour Eiffel rendez-vous des casse-cou

Taig Khris se lance du premier étage de la Tour Eiffel et fait un saut de plus de 12 mètres en chute libre avant d’atterrir sur la rampe. Il bat le record du monde de saut en roller.

Record du monde de saut en roller pour Taig Khris en mai 2010. © Maxppp - MARC MENOU

La Tour Eiffel a du cœur

La Tour en bleu blanc rouge en hommage aux victimes de l'attaque terroriste de novembre 2015. © Maxppp - Bruno Levesque

Hommage à Johnny Hallyday décédé le 8 décembre 2017. © Maxppp - Frédéric Dugit

La Tour Eiffel éteinte en hommage aux six victimes de la fusillade à la mosquée de Québec en janvier 2017. © Maxppp - Tatif/Wostok Press

La tour aime le sport

Coupe du Monde de rugby 2007. © Maxppp - CRISTIAN AZANZA

La Tour et les Jeux Olympiques © Maxppp - Denis Sollier

Championnat d'Europe de football 2016. © Maxppp - Alexandre MARCHI

Finale de la Coupe du Monde de football en 2018. © Maxppp - Aurelien Morissard

Les Jeux Olympiques à Paris : c'est pour 2024 © Maxppp - Baziz Chibane

La Tour Eiffel en couleur

En vert pour la COP 21 © Maxppp - Franck Castel/Wostok Press

En rose contre le cancer du sein © Maxppp - Christophe Petit Tesson

En 2017 illumination spéciale de la Tour Eiffel qui fête ses 300 millions de visiteurs © Maxppp - Vincent Isore

La Tour Eiffel à toutes les sauces

Une patinoire sur la tour © Radio France - Martine Bréson

Avec la Patrouille de France un 14 juillet. © Maxppp - LP/OLIVIER ARANDEL

Feux d'artifice du 14 juillet. © Maxppp - Julien Mattia/Le Pictorium /LI GENXING/Leon Tanguy

La Tour Eiffel et la météo

Océan de nuages. © Radio France - Martine Bréson

La Tour dans un ciel pollué. © Maxppp - LP/OLIVIER ARANDEL

Sous la pluie. © Radio France - Nicolas Olivier

La Tour Eiffel vue de France Bleu Paris

Les bureaux de France Bleu Paris donnent directement sur la Tour Eiffel et nombreux sont les animateurs et les journalistes qui la photographient et partagent ces photos sur le Facebook de notre chaîne. Petit florilège.

Double arc-en-ciel © Radio France - Frédérique Ballard

Bill Debruge et Noé da Silva © Radio France -

Alexis Thiebaut / Franck Duret : selfies © Radio France - Alexis Thiebaut / Franck Duret

Un peu de fantaisie. © Radio France - Noé da Silva

Matin après matin. © Radio France - Martine Bréson

