PHOTOS - Tous les ans, cette famille de Dordogne illumine sa maison pour les fêtes

Impossible de la louper. Même en plein jour, la maison des Morelle, située en bord de route, sur la départementale qui traverse la commune de Condat-sur-Vézère, attire l'oeil. Et pour cause : pour les fêtes, des centaines d'objets de décoration ont été installés sur sa façade. Un père Noël sur son traineau, des lapins, des oiseaux, de grosses boules rouges ou des guirlandes lumineuses : la maison est une vraie oeuvre d'art.

Tous les hivers depuis 15 ans

Chez les Morelle, ils sont quatre à s'être pris de passion pour les décorations de Noël. Il y a Thierry, d'abord, le fils. C'est surtout lui qui a commencé. Il y a Daniel, le père, Rolande, la mère, et Audrey, la petite fille.

Tous les ans, quand les fêtes approchent, ils ressortent les cinq malles rangées dans le grenier, et installent toute la décoration. Cette année, ça leur a pris une journée pour tout mettre en place. "Et pourtant, il n'y en a pas beaucoup", plaisante Thierry. "Quand on est arrivés dans la région, on a vu que personne ne décorait vraiment sa maison, alors on s'y est mis", indique Daniel. Et depuis ils n'arrêtent plus.

Au fil du temps, ils ont collectionné des centaines d'objets de décoration. - Audrey Morelle - DR

Une histoire de famille

Bien que Thierry soit le plus passionné d'entre eux, toute la famille met la main à la pâte. "C'est une histoire de famille", sourit Audrey. C'est sa mère, par exemple, qui a rapporté des branches de sapin comme elle travaille dans une jardinerie. Les objets ont été accumulés au fil des ans, soit grâce à des dons, ou des achats. "Il va nous falloir une autre maison !", s'exclame Audrey.

Et bien sûr, un tel spectacle attire les curieux. "Il y a souvent des gens qui s'arrêtent, prennent des photos. L'autre jour un petit garçon est venu avec son père, exprès", indique Rolande. Même s'ils adorent faire plaisir aux voisins et aux visiteurs de passage, les Morelle insistent, s'ils décorent, c'est d'abord pour eux. "On adore Noël", confie Thierry.

Les décorations vont rester encore quelques jours sur la façade de la maison des Morelle. Pour la voir illuminée, c'est tous les matins de 5h30 à 8h30 et tous les soirs de 18h30 à 20h30. Ils les retireront ensuite début janvier. Les objets resteront bien au chaud dans le grenier pendant l'année, avant d'être ressortis l'hiver prochain.