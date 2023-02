PHOTOS - Tout plein de naissances exceptionnelles au Safari de Peaugres

Le safari de Peaugres dévoile ce mardi 28 février son carnet rose, à l'approche du printemps. Plusieurs espèces rares ont accueilli un nouveau-né. Le Safari est membre de l’Association Européenne des Zoos et Aquariums (EAZA) et participe aux 48 programmes d’élevages européens, pour des espèces menacées de disparition, voire au bord de l’extinction. Ainsi, le Safari a vu naître ces dernières semaines un nouveau bongo des montagnes, un manchot du Cap, un Saki à face blanche, un ouistiti-pinceau-blanc et trois loutrons d'Asie

Deux bébés loutrons d'Asie sont nés cet hiver - Safari Peaugres

Un bébé bongo lors de sa première sortie. - Safari Peaugres

Un jeune ouistiti "pinceau blanc", né récemment à Peaugres - Safari de Peaugres

"La principale raison d’être des parcs zoologiques est la conservation des espèces menacées, afin de préserver leur patrimoine génétique et éventuellement d’envisager des réintroductions quand cela est possible", indique le Safari dans un communiqué de presse, tout en rappelant l'histoire des parcs Zoologiques européens. "Conscients d’avoir à jouer un rôle actif dans la conservation des espèces animales, les parcs Zoologiques Européens se sont unis, dès 1985, pour créer des Programmes d’élevages en captivité des espèces animales les plus menacées, appelées EEP. Une naissance d’espèces EEP est toujours une joie et un petit pas de plus pour la sauvegarde et la protection animale".

On connaîtra le sexe du bébé Saki quand il aura deux mois - Safari de Peaugres