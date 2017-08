PHOTOS : Trois roues ou deux guidons, dans l’Yonne, Gérard Niel invente des vélos rigolos

Partout dans l’Yonne, tout l’été, Gérard Niel et l’association « à toi de jouer » présente ses 80 vélos rigolos dans les festivals, les fêtes de village. Ils ont 3 roues l’une derrière l’autre, deux guidons ou sont sur ressorts et surtout, ils font bien rire les petits et les grands qui l'essayent.

Ils roulent tous, mais n’allez pas faire une promenade de 10 km quand même. Les vélos rigolos de Gérard Niel sont faits pour les aventuriers : il y a le jaune monté sur ressort qui avance bien mais qui secoue. Il y a le bleu avec sa roue géante à l’avant. Le rouge et bleu avec trois roues alignées l’une derrière l’autre. Et pour les petits, les vélos rouges avec trois scelles et trois pédaliers. Bref, cet inventeur fou ne manque pas d’idées pour amuser la galerie.

Des vélos aussi drôles à essayer qu’à regarder

"C’est un peu particulier. Ces vélos sont rigolos à fabriquer, à essayer et à regarder, s’amuse Gérard Noel, président de l’association icaunaise « à toi de jouer ». Le but c’est vraiment de s’amuser et d’amuser la galerie." Et effectivement, il suffit d’essayer pour se surprendre à s’amuser. Il n’a pas fallu longtemps à Gérard Niel pour inventer le championnat du monde de vélos rigolos. C’était le 14 juillet dernier à Saint-Amand. Une compétition farfelue et où tout le monde est gagnant.

Un papa inventeur fou avant lui

Mais où va-t-il chercher ces idées Gérard Niel ? Pas très loin en fait. "J’ai une photo à la maison qui le prouve, mon papa fabriquait déjà des vélos rigolos pour Gervaise à Brunoy en région parisienne, raconte le bricoleur. Et quand le Tour de France est passé à Saint-Fargeau en 2009, je n’ai pas eu envie de fabriquer des petites fleurs en papier comme tout le monde. J’ai repensé à cette photo et entre février et juillet, on avait transformé 28 vélos. Aujourd’hui j’en expose 80."