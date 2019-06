PHOTOS : un arbre tombé en pleine rue au centre-ville de Nancy

Surprise des passants et riverains ce mardi 4 juin au centre-ville de Nancy, rue du docteur Schmitt, un arbre est à terre au milieu de la route. Qu'est-il arrivé ? se demandent les curieux.

Nancy, France

La rue du docteur Schmitt n'est pas large au centre-ville de Nancy entre la Rue Saint-Dizier et la rue des Tiercelins, l'arbre tombé à terre bloque la route ce mardi 4 juin. Que s'est-il passé ? s'interrogent passants et riverains surpris. Etait-il malade, atteint d'un champignon racinaire indétectable comme on a pu l'observer chez certaines espèces ? A-t-il été abîmé intentionnellement ou par accident?

Réponse de la Métropole du Grand Nancy en charge des arbres ce mercredi 5 juin, l'arbre a été percuté mardi matin par un camion !

L'arbre à terre a empêché la circulation rue du docteur Schmitt pendant quelques heures ce mardi 4 juin à Nancy © Radio France - Mélanie Juvé