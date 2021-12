PHOTOS : Un automobiliste perd son bateau sur l'A9

Un accident peu banal ce vendredi matin sur l'A9 à hauteur de Vergèze (Gard) en direction de Nîmes. Au volant de son 4x4, un automobiliste tracte un bateau sur une remorque. Pour une raison indéterminée, il perd le controle de son véhicule et percute une glissière de sécurité. Le bateau se détache et termine sa course sur la chaussée.

Bateau sur l'A9 - Gendarmerie

Accident bateau - Gendarmerie

Aucun blessé n'est à signaler. Mais cet accident a entraîné un bouchon de cinq kilomètres.