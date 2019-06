PHOTOS - Un bébé otarie vient de naître au Marineland d'Antibes

Un bébé otarie vient de naître au parc Marineland d'Antibes. Il s'agit du premier de l'année. Il pèse huit kilos et se porte bien selon les soigneurs.

Le bébé et sa maman

Antibes, France

Le parc Marineland est en fête ! Il vient d'annoncer la naissance d’un nouveau bébé en son sein. Lilly, une otarie de Californie, a mis bas un petit chiot (le bébé de l'otarie) ce lundi 10 juin 2019, un peu avant 14h. Le deuxième bébé de la maman.

"Nous attendions cette naissance d’un jour à l’autre, et nous sommes ravis de pouvoir enfin l’annoncer. Nous ne savons pas encore s’il s’agit d’un mâle ou d’une femelle", précise Nicky, responsable du bassin des otaries à Marineland, qui a assisté à la naissance.

Le bébé, qui pèse aux alentours de huit kilos, se porte bien. Les équipes vétérinaires et animalières vont maintenant se relayer pour s’assurer de la bonne santé et du bien-être du petit et de sa maman.

Un mois de juin des naissances au parc animalier

Le mois de juin est celui des naissances chez les Otaries de Californie. L’accouplement a lieu 8 à 10 jours après la mise bas, avec deux mois de nidation (le fœtus ne se développe pas), puis 10 mois de gestation. La naissance du bébé otarie est assez rapide et s'effectue toujours sur la terre ferme. La maman empêchera son petit d’aller à l’eau jusqu’à ce qu’il ait assez de force pour apprendre à nager, soit 8 à 15 jours après la naissance.

Un jeu-concours pour choisir le prénom du bébé otarie sera organisé prochainement sur la page Facebook du parc Marineland.

Le bébé va maintenant rester sur la terre ferme quelques temps - Marineland