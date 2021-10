PHOTOS - Un bovin tombé dans un trou en Dordogne sauvé par les pompiers après trois heures d'efforts

Les sapeurs-pompiers de Terrasson-Lavilledieu et du Lardin sont intervenus dans la nuit de mardi à mercredi pour sortir un bovin d'un an et demi d'une mauvaise posture et difficile d'accès, rapportent les pompiers sur leur page facebook. Après trois heures d'efforts avec l'aide du vétérinaire sapeur-pompier et d'un tracteur, il a pu regagner la prairie sans séquelles. Les pompiers de la Dordogne ont posté des photos sur les réseaux sociaux.

