PHOTOS - Un circuit de 70 crèches de Noël dans les églises de l'Eure

Un circuit des crèches de Noël dans l'Eure, c'est la proposition du diocèse d'Évreux pour les fêtes de fin d'année. Une visite qui peut aussi être un temps de recueillement. L'occasion aussi de faire connaître et vivre des églises parfois fermées au public durant l'année.

En plâtre, en bois d'olivier, en bois aggloméré, il y en a de toutes les matières, de toutes les tailles et pour tous les goûts. Sur le plateau du Neubourg, l'église d'Iville accueille plusieurs crèches, dont celle de la commune, ses santons datent de 1902 et au fil des années, des moutons ont perdu une patte ou le boeuf une oreille.

La crèche d'Iville, présentée par Michel Dassonville en compagnie d'Isabelle Couture, mesure 5 mètres sur 1 mètre 80 © Radio France - Laurent Philippot

Les santons de la crèche d'Iville datent de 1902. Michel Dassonville, le président de l'association "Le petit pâtre ivillois" nous les présente

Les santons ont pour certains été restaurés par un céramiste d'Acquigny. Dans la crèche, on trouve bien sûr la Nativité, mais aussi les Rois mages, un berger et ses moutons et même un chameau qui a réussi à s'adapter au climat normand !

Détail de la crèche d'Iville avec son chameau © Radio France - Laurent Philippot

C'est presqu'un mini-circuit des crèches que propose l'église d'Iville, puisqu'elle héberge aussi celles de Daubeuf-la-Campagne, d'Ecquetot, de Cesseville et celle du presbytère du Neubourg.

L'église d'Iville accueille la crèche d'Ecquetot © Radio France - Laurent Philippot

Toujours à Iville, la crèche prêtée par la commune de Daubeuf-la-Campagne © Radio France - Laurent Philippot

La crèche de Cesseville est aussi visible à Iville © Radio France - Laurent Philippot

A l'extérieur de l'église d'Iville, la crèche minimaliste du presbytère du Neubourg © Radio France - Laurent Philippot

Ce circuit des crèches, c'est aussi l'occasion d'ouvrir les églises qui sont parfois fermées au public, notamment en milieu rural.

À Crosville-la-Vieille, les enfants du catéchisme ont participé à la réalisation de la crèche en créant les étoiles © Radio France - Laurent Philippot

Il y a même des dépliants et des crèches à colorier pour les enfants.

La crèche de Beaumont-le-Roger est en cours d'installation, elle sera visible le 25 décembre © Radio France - Laurent Philippot

Solidarité et partage pour Noël

C'est la pastorale du tourisme du diocèse d'Évreux qui est à l'origine de ce circuit des crèches, "un temps de solidarité et de partage" pour sa déléguée Isabelle Couture.

Une crèche dans la tradition pour la cathédrale d'Évreux. Les rois mages sont déjà arrivés © Radio France - Laurent Philippot

L'église Saint-Taurin d'Évreux a aussi sa crèche © Radio France - Laurent Philippot

Ce circuit permet aux paroisses inscrites d'ouvrir leurs églises et créer une animation au moment de Noël pour favoriser la rencontre, le recueillement et la convivialité. Des bénévoles assurent des permanences afin de faire découvrir les petites églises rurales et parler de la signification de la crèche. Dans la commune de Houetteville, par exemple, Madame la maire a mobilisé les habitants pour créer la crèche.

Isabelle Couture, la déléguée de la pastorale du tourisme du diocèse dÉvreux détaille les éléments à retrouver dans une crèche

En l'église Sainte-Foy de Conches-en-Ouche, les santons sont en bois © Radio France - Laurent Philippot

La sobriété de la crèche de Notre-Dame de Louviers est réhaussée par les éléments architecturaux © Radio France - Laurent Philippot

Les crèches sont pour la plupart visibles jusqu'au 12 janvier 2020.