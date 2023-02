PHOTOS : Un jeune dauphin sauvé au large de l'île de Ré

En ce moment, beaucoup de cadavres de dauphins sont retrouvés sur notre littoral de Charente Maritime, mais pour une fois, une note d'espoir! Un dauphin a été sauvé ce mercredi matin à Loix, sur l'île de Ré. Il s'est échoué tôt ce matin, avec deux autres dauphins, qui, eux, étaient morts à l'arrivée des secours. Ils seraient partis chercher du poisson, et ils se seraient fait surprendre par la marée. Les coefficients étaient bas aujourd'hui.

Deux pompiers et un kayak

C'est grâce à cette embarcation que le dauphin a pu rejoindre le large. - Jean Roch Meslin

Mais ce dauphin, le plus jeune, a donc pu être sauvé. "Deux pompiers se sont mis à l'eau pour le faire descendre dans le chenal, le chenal qui va au large. Mais ça n'a pas trop fonctionné" explique Jean Roch Meslin, correspondant de l'observatoire Pélagis sur l'île de Ré. Heureusement, ils ont l'idée ensuite de mettre à l'eau un kayak. Et là, ça a marché. Le dauphin l'a suivi, tout doucement. "Au bout de 30 à 40 minutes, le dauphin a trouvé le large et a disparu"