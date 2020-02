PHOTOS - Un jeune phoque prend la pose sur une plage de l'île-d'Yeu

Île d'Yeu, France

Il se roule dans le sable, se prélasse, les poils chauffés par le soleil, se gratte les nageoires... Un jeune phoque a régalé les habitants de l'île-d'Yeu en Vendée samedi 8 février dernier, et une habitante a immortalisé cet instant unique. "Je désespérais d'en croiser un vivant pour une fois, car nous en voyons beaucoup qui sont rejetés par la mer", a expliqué Luna Troizel, l'islaise qui a pris les photos. En voyant des gens s'arrêter sur la côte, elle repère "ce jeune phoque qui se prélasse au soleil, pas le moins du monde dérangé par les spectateurs".

J'aurais pu y rester des heures... et miracle, il a fait son show !

L'habitante sort alors son appareil photo, émerveillée par le spectacle : "Et que je baille, que je me recoiffe, que je fais bonjour et que je me gratte... Plein de pitreries attendrissantes. Vous dire à quel point j'ai été heureuse de pouvoir vivre ce moment privilégié, c'est peu dire..."

La Vendéenne sait qu'il ne faut ni approcher l'animal ni le déranger car il est surtout là pour se reposer. "J'espère simplement que ce bel animal sera reparti sans trop de souci, malgré la tempête et la mer déchaînée qu'il y a eut... C'est toujours un crève-cœur de voir ces animaux échoués sur nos côtes", insiste-t-elle.