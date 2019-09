PHOTOS - Un Mayennais relance la fabrication des billes en terre, comme une saveur de madeleine de Proust

Congrier, France

Ça va nous rappeler plein de souvenirs d'enfance. Un Mayennais relance la fabrication de billes en terre. Oui, celles avec lesquelles on jouait à la récré ! La dernière usine, qui en fabriquait en Europe, a fermé il y a deux ans.

Gaël Mauron devant ses machines pour fabriquer des billes en terre, à Congrier en Mayenne © Radio France

Gaël Mauron, à la tête de la société"Concept Bois et Jeux"à Congrier, dans le Sud-Mayenne, a acheté les machines nécessaires pour démarrer son activité. Et il est persuadé que la bille en terre a encore toute sa place dans les cours d'écoles et comme pièces de jeux : "il y a le toucher, il y a le bruit, la couleur, cet aspect un peu vintage. La bille en terre n'est pas forcément parfaite, tout est fait à la main. On connait tous la bille, on y a tous joué. Je me suis dit qu'il fallait ressortir cette fabrication traditionnelle. Le plaisir de refaire plaisir. Et il y a de la demande, des magasins de jouets et des créateurs de jeux".

des billes en terre en pleine fabrication, à Congrier en Mayenne © Radio France

L'entrepreneur de Congrier promet que les premières billes en terre, made in Mayenne, seront mises sur le marché à partir de début novembre, à l'occasion du salon des loisirs créatifs à Nantes. Un délicieux parfum de jeunesse !

Pour davantage d'infos, rendez-vous sur la page Facebook Billes en May'.