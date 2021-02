PHOTOS - Un mercredi sous la neige en Ile-de-France vu par l'équipe de France Bleu Paris

La neige s'est invitée à Paris et en Ile-de-France ce mercredi. Avec le froid, le manteau blanc a tenu ce matin et les journalistes et animateurs de France Bleu Paris s'en sont donnés à coeur joie pour vous montrer cette neige. Découvrez leurs photos.