PHOTOS - Un nouveau blockhaus découvert sur les bords de la Manche

Plestin-les-Grèves, France

On découvre régulièrement des engins explosifs de la seconde guerre mondiale... On découvre beaucoup moins souvent d'anciens blockhaus !

C'est pourtant bien un bunker qui a été retrouvé à Plestin-lès-Grèves, dans le Trégor il y a quelques jours, au centre nautique. Personne n'en connaissait l'existence. Mardi, après intervention des pelles mécaniques, les gendarmes de Lannion se sont rendus sur place accompagnés d'un démineur de la Sécurité civile de Brest. Ils ont inspecté le bâtiment enterré depuis 75 ans. L'entrée se trouvait à quatre mètres de profondeur.

Un édifice instable

Mais l'ouvrage n'est pas en bon état. Il est en partie "effondré et instable", précisent les gendarmes, qui ont pourtant ramené quelques souvenirs : "un filtre à charbon et les restes d'une chaussure de soldat ont été remontés". Avis aux curieux, on ne peut plus y entrer. Le blockhaus a été recouvert de terre.