PHOTOS - Un ouvrage de Newton découvert à la bibliothèque patrimoniale d'Ajaccio, "c'est absolument magique"

Un nouveau trésor à Ajaccio ! Après le "Thesaurus Hyeroglyphicorum", un traité d'égyptologie datant de 1610, déniché en 2018 au sein de la même bibliothèque patrimoniale, c'est un ouvrage du physicien et mathématicien britannique Isaac Newton qui a été découvert en ce début de semaine. Il s'agit des "Principes mathématiques de la philosophie naturelle", oeuvre originale, en latin, imprimée en 1686.

L'oeuvre scientifique majeure de Newton imprimée en 1686 et publié l'année suivante, en 1687. © Radio France - Lauriane Havard

Une trouvaille exceptionnelle

"Je cherchais dans notre listing informatique des ouvrages scientifiques qui pouvaient être intéressants. Je tombe sur cet ouvrage et je me dis, ça, ça sent bon!" raconte Vannina Schirinsky-Schikhmatoff, la responsable de la conservation et de la restauration à la bibliothèque patrimoniale d'Ajaccio. Son instinct fut couronné de succès ! La conservatrice est ainsi tombée sur une édition originale, imprimée en 1686, des "Principes mathématiques de la philosophie naturelle".

A l'époque, 400 exemplaires ont été édités en anglais et quatre-vingts en latin. "Sur le coup j'étais émue, mais le lendemain, quand je me suis rendue compte que c'était une édition en latin, j'ai vraiment réalisé à quel point cet ouvrage était rare ! Moi je dis, c'est un joyau de plus sur le diadème de la patrimoniale, c'est absolument magique !" Cet ouvrage de Newton, édité en latin, a une importante valeur pécuniaire. Selon la conservatrice de la bibliothèque patrimoniale, en 2013 le même manuel a été vendu près de 3,7 millions de dollars aux Etats-Unis.

Vannina Schirinsky-Schikhmatoff et sa découverte : l'ouvrage d'Isaac Newton, imprimé en 1686. © Radio France - Lauriane Havard

L'ouvrage d'Isaac Newton, daté de 1686, est, pour son âge, en bon état de conservation. © Radio France - Lauriane Havard

Une oeuvre scientifique majeure

Cet ouvrage d'Isaac Newton n'est pas n'importe lequel ! Il s'agit véritablement d'une oeuvre scientifique de référence. Dans les « Principes mathématiques de la philosophie naturelle » on y trouve notamment les fondements de la loi universelle de la gravitation. Cette découverte a alors provoqué l'émulation du monde scientifique ! "Des scientifiques m'ont écrit en me disant «Mon Dieu vous avez trouvé le Principia», parce qu'ils l'appellent tous le Principia ! Je peux dire que l'on a devant nous un monument de la science!" s'exclame la conservatrice, Vannina Schirinsky-Schikhmatoff. Désormais, elle espère que "ce monument de la science" bénéficie des conditions optimales de conservation au sein de la bibliothèque patrimoniale d'Ajaccio.