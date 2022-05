PHOTOS - Un planeur se pose en urgence dans un pré au Vigan

Le Pré de la Fabrègue, au Vigan (Gard), s'est découvert ce mercredi en fin d'après-midi un visiteur peu commun. L'invité ? Le pilote d'un planeur, qui sentait son appareil en perte d'ascendance. Les gendarmes du Gard avaient été alertés que le planeur volait à très basse altitude. Ils ont localisé l'appareil, et se sont rendus sur place, prêt à porter secours en cas de besoin. L'histoire se finit très bien : ''le pilote et son engin sont (..) l'un en excellente santé et le second en excellent état", indiquent les gendarmes du Vigan. Le pilote a choisi de se poser volontairement à cet endroit préalablement identifié comme site possible d'atterrissage en cas d'avarie, ou problème divers empêchant de rejoindre le point d'arrivé fixé initialement.

"Le sang froid, l'analyse et le professionnalisme du pilote ont été fortement appréciés des militaires venus à son contact. Nous lui souhaitons un bon retour à sa base et un prochain vol sans encombre." Gendarmes du Vigan