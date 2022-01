PHOTOS : Un pont des amoureux à Montpellier

Peut-être l'avez-vous déjà vu : le pont des amoureux de Montpellier. C'est la passerelle des Barons de Caravètes, qui enjambe le fleuve du Lez à proximité de l'arbre blanc. Plus d'une centaine de cadenas y sont attachés.

Pour la nouvelle année, les couples ne s'embrassent pas sous une branche de houx mais sur le pont des amoureux! Et ça se passe bien à Montpellier, pas sur le mythique Pont des Arts de Paris! Plus d'une centaine de cadenas sont crochetés sur la passerelle des Barons de Caravètes, à droite de l'arbre blanc, quand on arrive côté quartier Antigone, en face de l'Espace Jacques Ier d'Aragon. Des gros, des petits, des colorés, des argentés, avec une clé ou avec un code... Un peu de romantisme qui invite les Montpelliérains à s'arrêter...

Plus d'une centaine de cadenas sont crochetés au pont © Radio France - Clara GUICHON

Qu'en pensent les Montpelliérains Copier