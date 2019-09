Un tableau disparu depuis 100 ans retrouve l'église d'Ifs pour les Journées du patrimoine

Elle avait disparu sans laisser de traces il y a un siècle : une peinture représentant le martyre de Saint André a retrouvé sa place originelle, dans l'église Saint-André d'Ifs. Après un an de restauration et d'acclimatation, elle sera présentée lors des Journées du patrimoine ce week-end.

Ifs, France

L'histoire commence quand un antiquaire aveyronnais contacte la mairie normande : il a fait l'acquisition d'un tableau qui viendrait d'Ifs. Ce sont des inscriptions en bas de l'œuvre qui l'ont mis sur la piste.

Un tableau de 400 ans retrouve l'église d'Ifs, un siècle après avoir disparu Copier

Le maire de la commune Michel Patard-Legendre a été immédiatement enthousiaste, mais aussi un peu méfiant : "Sur la ville d'Ifs on a assez peu de patrimoine, donc dès qu'on a un sujet comme ça, forcément ça nous interpelle. On s'est orienté directement vers le conservateur du département, parce que c'est toujours le doute de se dire : on a quelqu'un dans le centre de la France qui nous propose une offre, mais est-ce que c'est la vraie œuvre d'art ? Est-ce que c'est une copie ?"

Un curé-peintre qui se débarrasse des vieux tableaux

Grâce aux travaux de la conservatrice du service patrimoine du Département, qui a retrouvé un inventaire très précis des églises du Calvados dressé au XIXe siècle, l'œuvre a pu être authentifié. Les recherches d'Armelle Dalibert ont également permis de découvrir comment la peinture a très probablement disparu de l'église. "On n'a pas de preuves, donc je ne veux accuser personne ! Mais le curé du début du XXe siècle, on sait qu'il peignait. Et il est dit clairement dans certains documents que ce fameux prêtre a enlevé les tableaux du XVIIe siècle, qui ne devaient plus être à son goût, pour mettre ses propres œuvres".

La conservatrice du service patrimoine du Département Armelle Dalibert a présenté l'oeuvre au diacre de l'église, le frère Thierry © Radio France - Nolwenn Quioc

Ironie de l'histoire, le curé qui a vu partir ce tableau est enterré dans le cimetière, juste à côté de l'église.

Un an de restauration et d'adaptation

En novembre 2018, le martyre de Saint-André a retrouvé la ville d'Ifs, qui a racheté le tableau 5 500 €. Sa valeur est en effet plus historique qu'artistique. La peinture était depuis entreposée dans le bureau du maire, et a dû subir un traitement particulier avant de pouvoir regagner l'église, et notamment une adaptation, par paliers, au taux d'humidité de 80% qui règne dans l'édifice religieux.

à lire aussi Pau : un tableau du 16e siècle retrouvé et acheté aux enchères pour 76.500 euros

L'œuvre, peinte sur des planches collées entre elles, est en effet très sensible au changement d'atmosphère et peut bouger beaucoup. Un nouveau cadre, plus adapté, a été fabriqué sur mesure, et quelques retouches ont été faites par une restauratrice pour lui redonner ses plus belles couleurs.

Elle attend désormais les visiteurs, derrière l'autel de l'église d'Ifs et sera notamment visible lors des Journées du patrimoine.