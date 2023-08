PHOTOS - Un ventriglisse géant s'installe à Nîmes !

Le plus grand toboggan d'Europe dans sa catégorie s'est installé sur l'Esplanade Charles de Gaulle, à Nîmes, jusqu'au dimanche 6 août. Et en plus, c'est pour la bonne cause !

Le départ se fait à 11 mètres de haut. © Radio France - Xavier Ponroy 11 mètres de haut, 65 mètres de long. Un toboggan XXL a pris place sur l'esplanade Charles de Gaulle à Nîmes, ce vendredi. Enfin, plus précisément, il s'agit d'un "ventriglisse". Comprenez : une piste arrosée pour améliorer la glissade, et maillot de bain requis. ⓘ Publicité La piste mesure 65 mètres. © Radio France - Xavier Ponroy C'est la société gardoise ABG Ventriglisse qui est à l'origine de l'événement. Une entreprise montée par deux joueurs du club de hand nîmois, l'USAM : Julien Rebichon et Benjamin Gallego. Leur ami Adrien Barberio complète le trio. Pour vous amuser, il faut débourser deux euros par descente. Mais c'est pour la bonne cause ! 25% des bénéfices sont reversés à l'association Rêves , qui œuvre à égayer le quotidien d'enfants malades. Plusieurs enfants hospitalisés au CHU de Nîmes, et leurs familles, vont d'ailleurs pouvoir profiter de l'attraction ce week-end. La structure est ouverte ce vendredi soir, le samedi de 10h à 22h, et dimanche de 10h à 19h. Attention, la descente est interdite aux enfants de moins de six ans.