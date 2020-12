PHOTOS - Une étrange lueur orange aperçue dans le ciel normand

Vous avez été nombreux à poster sur les réseaux sociaux des photos de cet étrange trait orange dans la nuit, visible ce mercredi soir en Seine-Maritime et dans l'Eure. Cette lueur proviendrait du site pétrolier Exxonmobil de Port-Jérôme-sur-Seine, où s'est produit un épisode de torche, "un déréglement temporaire de l'unité de vapocraquage". C'est en tous cas l'explication la plus probable avancée.

Les pompiers de Seine-Maritime indiquent qu'aucun incendie n'est en cours dans le département, aucune activité anormale connue, et que le phénomène a été aperçu depuis leur caserne à Yvetot. Et bien au delà... (et peut-être même vers l'infini...)