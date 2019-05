PHOTOS – Une femme attaquée par un chevreuil fou dans les Côtes d’Armor

Saint-Brieuc, France

"J’ai eu la peur de ma vie". Corinne Merpault est encore sous le choc après l’attaque dont elle a été victime le week-end dernier. Cette habitante de Saint-Julien rentre chez elle en empruntant un chemin à proximité d’un lotissement lorsqu’un chevreuil déboule devant elle. "Je m’arrête, je le prends en photo et j’attends qu’il passe son chemin mais au lieu de s’éloigner, il s’approche, il s'approche et il m’attaque avec ses bois !", raconte Corinne Merpault.

Le chevreuil photographié juste avant l'attaque - DR

Le chevreuil s'apprête à charger... - DR

La scène dure de longues minutes, Corinne appelle au secours, tente d’attraper les bois du chevreuil pour le repousser mais l’animal revient sans cesse à la charge.

"J’ai attrapé une chaise en plastique près d’une maison, je me suis protégée avec cette chaise, il s’est calmé puis est encore revenu."

Corinne parvient finalement à s’enfuir. Blessée aux cuisses, elle s’en tire avec dix jours d’incapacité totale de travail.

La mairie a décidé de lancer un appel à la prudence car l'animal pourrait avoir mangé des fleurs de bourdaine qui ont pour effet d'exciter l'animal. "Si des personnes voient le chevreuil, nous leur demandons de ne pas s’approcher et de nous appeler", explique Charline Gautier, la directrice générale des services à la mairie. "La fédération de chasse a été prévenue pour une éventuelle capture de l’animal". Une histoire similaire avait défrayé la chronique en Dordogne il y a un an et demi, l'animal avait finalement été abattu.

Le chevreuil de Saint-Julien, lui, continue de roder autour du bourg, nous l'avons aperçu lors de notre reportage ce mardi midi.