PHOTOS - Une journée de baignade pour des chiens Golden Retriever au centre Aquagliss de Freyming Merlebach

Le centre aquatique Aquagliss de Freyming-Merlebach organise ce samedi une journée de baignade réservée aux chiens, avant la vidange annuelle des bassins. 101 Golden Retriever, une race au caractère affable et qui apprécie l'eau, se sont défoulés en piscine, sous les yeux ravis de leur maîtres.

101 chiens de race Golden Retriever ont décroché leur ticket pour profiter d'une journée de baignade au centre Aquagliss de Freyming Merlebach ce samedi , avant la vidange annuelle de la piscine. Une initiative qui a séduit les maîtres autant que leurs compagnons à quatre pattes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les propriétaires de chiens connaisseurs appellent cela une « Golden Party » : la réunion de plusieurs chiens de cette race, Golden Retriever, réputée pour son caractère calme et sociable, souvent adoptée par les familles pour leur contact doux et facile avec les enfants.

Il est donc plus facile d'envisager de les regrouper : « Ce sont les seuls que l'on peut mettre en meute. Vous voyez là ils sont déjà une quarantaine, et il n'y a aucun souci » explique Claude, un membre de l'équipe du centre aquatique.

Je crois que c'est une première en France ! Chantal, organisatrice de la journée baignade

Chantal, l'organisatrice, a eu l'idée de leur offrir ce moment de plaisir et de défoulement juste avant la vidange annuelle des bassins : « Ce sont des chiens qui ont déja les pattes palmées : ils adorent la flotte, la baignade. Pouvoir baigner son chien dans une eau propre, où il peut retrouver des cousins et des cousines Golden, c'est magnifique ! Ils s'amusent toute la journée, ils sont très sociables entre eux. Et les maîtres aussi font connaissance »

Snow, un chiot âgé de trois mois, s'est fait de nouveaux amis © Radio France - Natacha Kadur

" Y'a de la joie! "

Une fois jetés à l'eau et après quelques longeurs, encore faut-il réussir à remonter des bassins : « Parfois ils ne prennent pas la bonne sortie, je les aide à sortir l'arrière train de l'eau » commente Claude, immergé dans le grand bassin pour les aider.

L'opération ravit les amoureux de ces chiens plutôt malléables et joyeux : « C'est magnifique ! commente Claude. On voit qu'il y a de l'excitation, y'a de la joie ! »

La baignade avait lieu dans tous les bassins extérieurs du centre aquatique © Radio France - Natacha Kadur

Quelques chiens ont tout de même un peu peur de l'eau, et se contentent de la pataugeoire. Pour Jaika, la chienne de Nadia, ce sont les jets d'eau qui impressionnent : « Quand elle est arrivée, elle a hesité un peu car elle n'a pas le droit à la piscine à la maison ! Mais c'est une super idée. Elle en profite, elle a grandi avec mes enfants donc elle fait partie de la famille, c'est un peu comme ma fille aussi » témoigne la propriétaire, ravie.

Pas facile de s'extraire tout seul du bassin, les Golden ont souvent besoin qu'on leur pousse l'arrière train hors de l'eau. © Radio France - Natacha Kadur

Il faudra revenir aux bonnes habitudes pour ces chiens , après ce défoulement géant : « C'est le risque qu'ils ont pris, tous les gens qui sont venus ici avec leur chien. Ils faudra bien les éduquer pour qu'ils ne se mettent pas à sauter dans toutes les piscines maintenant ! » s'amuse Chantal, organisatrice.

Le centre espère bien renouveler l'opération l'année prochaine, et peut être l'ouvrir à d'autres races de chiens.

Pour les plus peureux, c'est la pataugeoire © Radio France - Natacha Kadur

Claude se jette à l'eau pour guider les chiens les plus valeureux dans le grand bassin © Radio France - Natacha Kadur