PHOTOS - Une "manifestation positive" à Châlons-en-Champagne en hommage à Pierre Dac

Châlons-en-Champagne, France

"C'était un humoriste en guerre contre la bêtise", comme chaque année, Eric Dubois parcourt les rues de Châlons-en-Champagne à la tête de son association l'Assoce a moelle. Tous les 9 février, jour du décès de Pierre Dac, une dizaine d'adhérents suivent Eric lors d'un défilé thématique et cette année, élections municipales obligent, c'était une manifestation.

"Une manif' positive", insiste le président de l'association. Munis de pancartes, mentionnant les phrases les plus drôles et les plus cultes de l'humoriste, les participants ont relié la mairie à l'ancien domicile natal du "Coluche local".

Une pancarte avec une phrase culte de l'humoriste châlonnais © Radio France - Stéphane Maggiolini

Une pancarte avec une phrase culte de l'humoriste châlonnais © Radio France - Stéphane Maggiolini

Les phrases cultes de l'humoriste châlonnais étaient mentionnées sur les pancartes © Radio France - Stéphane Maggiolini

Les phrases cultes de l'humoriste châlonnais étaient mentionnées sur les pancartes © Radio France - Stéphane Maggiolini