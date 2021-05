PHOTOS - Une maquette de l'étape du Ventoux du Tour de France dans le style des crèches provençales

Un maquettiste a réalisé une maquette des paysages et des routes de la 11e étape du Tour de France. De Sorgues au sommet du Ventoux, Alain Marie a reconstitué les montées et les paysages du Vaucluse : bories, lavandes, ocres et pierrier du sommet.

Dans deux mois exactement, le 7 juillet, la 11e étape du Tour de France sera 100% vauclusienne. Départ de Sorgues pour 199 km en passant par Fontaine-de-Vaucluse, Gordes, Apt, le plateau de Sault et une double montée du Ventoux avant l'arrivée à Malaucène.

À Sorgues, un cheminot retraité travaille depuis plusieurs mois à la réalisation d'une maquette de cette étape dans le style des crèches provençales.

Alain Marie expose chaque année une crèche de 50 m² à la mairie de Sorgues. Il lui reste quelques détails à peaufiner sur sa maquette du tour de France. Elle sera visible à partir du 16 mai au centre administratif de de Sorgues avec paysages et montées de Provence sur 12 m².

Mousse expansive et ocres pour sculpter le Vaucluse à vélo

Lorsqu'il a rangé sa crèche cet hiver, Alain Marie s'est attaqué au chantier colossal de cette étape pour reconstituer les 199 km de l'étape. Départ de chez lui à Sorgues : "avec de la mousse expansive et du polystyrène, j'ai recréé la mairie, les roues à aubes de la commune et évidemment la ligne de départ de la course". Alain Marie montre ensuite les "deux fontaines pour représenter Pernes-les-Fontaines puis là, les bories de Gordes. Il faut que je finisse les murs en pierres sèches. Derrière, les demoiselles coiffées des ocres de Roussillon."

Le cheminot retraité a travaillé plusieurs mois pour restituer les détails des paysages de Vaucluse : "c'est vraiment de l'ocre que je suis allé cherché à Roussillon. Pour obtenir cette couleur, il faut aller sur place." Son regard chemine sur la route du Tour jusqu'à Apt : "là, j'ai placé deux charretons de fruits confits !"

Les cyclistes retrouvent leurs repères sur la maquette

Le secrétaire du club de cyclisme de Sorgues admire le travail du maquettiste : "il y a tous les petits détails. C'est superbe ! La couleur ocre de Roussillon, c'est super beau !" Mais l'oeil de Mickale Charrier redevient rapidement celui d'un cycliste : "Saint-Saturnin-les-Apt et son moulin, c'est chouette parce que c'est un repère quand on monte en vélo".

Alain Marie dispose quelques coureurs au col de la Liguière, "un col très sous estimé" pour Mickael Charrier qui précise que "c'est un col que les cyclistes n'empruntent pas souvent car il est très dur pour les cyclistes amateurs. C'est un passage obligé en Vaucluse parce qu'on sort de de la vallée d'Apt pour arriver sur le plateau de Sault" parmi les lavandes plantées sur la maquette.

Gravir un Ventoux d'un mètre de haut

Denise Marie, la femme du maquettiste, est fière de son intervention sur le sommet du Ventoux : "c'est moi qui l'ait peint. C'est un mythe, ce Ventoux. On en est fier". Double montée du mythe le 7 juin. Alain Marie reconnait qu'il a peiné à dessiner la route dans le Ventoux, pourtant gravi plusieurs fois en vélo : "il y a les virages, ca monte , ca tourne, c'est pas évident de faire cette maquette".

Il indique une autre côte, moins connue : "celle-là elle est courte, c'est la côte de Fontaine-de-Vaucluse". Le peloton l'empruntera pour la première fois le 7 juillet. Mickael Charrier apprécie de la retrouver sur la maquette : "c'est important de la représenter. Elle est courte mais il y a des passages à 14% dans les virages en S en haut . Ca fait mal !"

Immersion exceptionnelle dans le Tour de France

Lorsque le responsable des départs du tour de France passe devant la maquette, Alain Marie aimerait bien lui soutirer l'emplacement de la zone des ravitaillements pour l'indiquer sur sa maquette. Mais Yannick Goasduff est réticent : "cette zone de ravitaillement est définie... mais on ne communique pas car c'est un ravitaillement à huis clos". Alain Marie se console "c'est pas grave, c'est un détail".

L'organisateur des départs du Tour de France a été séduit par "cette immersion exceptionnelle dans la course avec les bories, le Ventoux... Le travail de Monsieur Marie est extraordinaire !" L'organisation du Tour de France envisage d'intégrer cette maquette dans les animations filmées au départ de la 11e étape le 7 juin 2021.

