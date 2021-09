PHOTOS - Une Tarnaise représentera la région Midi-Pyrénées à Miss France 2022

Une Tarnaise défendra les couleurs de la région Midi-Pyrénées en décembre prochain à Caen ! Hannah Friconnet, bientôt 22 ans, a été élue Miss Midi-Pyrénées ce samedi 4 août à Villemur-sur-Tarn, au château de la Garrigue.

Devant 750 personnes, dont de nombreux membres de sa famille, la jeune femme a reçu sa couronne des mains d'Amandine Petit, Miss France 2021. "Je crois que je n'ai jamais crié autant que ce soir, confie Sandrine, la maman d'Hannah, les yeux encore rougis par les larmes. Je suis ultra-heureuse et très fière !"

Un rêve de petite fille

Originaire de Labruguière, à côté de Castres, Hannah Friconnet est étudiante en communication à Toulouse. Elle succède à Emma Arrebot-Natou, élue en 2020.

"Pffiou !! Il y a plein d'émotions qui me traversent en ce moment, je suis choquée !, rigole Hannah quelques minutes après son sacre. Je ne réalise pas encore, mais je suis trop contente. C'est un rêve qui se réalise !"

La jeune fille participait pour la première fois au concours. Elle a été élue Miss Tarn à Lavaur début juillet. "J'ai longtemps hésité à me présenter. Ça m'a toujours plus, mais j'avais des craintes. Et puis cette année, je me suis dit allez ! Miss France, c'est les paillettes mais ce sont aussi des femmes modernes, qui font des études, qui ont de la richesse en elles !"

France Bleu Occitanie recevra en direct lundi 6 septembre la nouvelle Miss-Pyrénées à partir de 9h30.

Les 14 candidates ont défilé en robe de mariée, en maillot et en robe de soirée devant le jury. © Radio France - François Breton

Pendant deux minutes, chaque candidate s'est présentée au jury et au public. © Radio France - François Breton

Amandine Petit, Miss France 2021, a défilé avec la tenue qu'elle a porté lors du concours de Miss Univers. © Radio France - François Breton

Quelques secondes avant la décision finale... L'ambiance se tend à Villemur-sur-Tarn © Radio France - François Breton