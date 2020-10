EN IMAGES - Une vente de cup cakes pour offrir un chien d'assistance aux handicapés à Dijon

Des cupcakes pour un chiot ! C'est le défi relevé par la pâtissière dijonnaise de "Cakes in the city". Depuis jeudi 22 octobre et jusqu'au samedi 24 octobre, Muriel Arcos tient un stand de cupcakes au centre commercial La Toison d'or à Dijon pour récolter de l'argent pour l'association Handi'chiens qui éduque et remet gratuitement des chiens d'assistance aux personnes en situation de handicap moteur.

Cuire 2000 gâteaux en trois jours

L'opération est simple : un Cupcake pour un euro. L'objectif étant d'en cuisiner sans arrêt pour en vendre le plus possible. Muriel Arcos espère préparer 2000 gâteaux en trois jours : "C'est carrément faisable. Je prépare mon plan de travail pour pouvoir envoyer du cupcake !"

L'association pour laquelle Muriel Arcos s'investit sera présentée à La Toison d'Or samedi 24 octobre © Radio France - Laurence Méride

Déterminée, la pâtissière défend une cause : celle des enfants et adultes handicapés qui ont besoin d'un chien d'assistance. "Il y en a souvent ici à La Toison d'or. Ce sont des chiens qui aident leur maître handicapé moteur à faire leurs courses en leur tenant leur portefeuille par exemple" explique la mère de famille.

C'est un travail d'équipe : la pâtissière est aidée de sa fille Victoria © Radio France - Laurence Méride

Si Muriel Arcos veut récolter le plus d'argent possible c'est parce qu'un chien d'assistance, généralement un labrador ou un golden retriever, coûte entre 1000 et 2000 euros sans compter le dressage. Lors d'une première opération le 26 septembre, Muriel Arcos a réussi à récolter 1275 euros pour Handi'chiens en une après-midi, ce qui a permis à l'association d'acquérir un nouveau chiot qui sera bientôt éduqué et offert à une personne en situation de handicap.