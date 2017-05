PHOTOS | Venterol dans le Sud-Drôme devient Saint-Céron, le temps du tournage d'un film

Le tournage de "Raoul Taburin" a débuté ce lundi à Venterol, près de Nyons. Pour l'occasion, la place du village a complètement changé de visage.

"Silence.... on tourne!" Venterol, près de Nyons dans le Sud Drôme, vit au rythme du tournage du film de Pierre Godeau Raoul Taburin, avec Benoît Poelvoorde et Edouard Baer.

C'est une adaptation du livre illustré de Sempé, l'auteur du Petit Nicolas.

Et ça crée un certains chamboulement dans la petite commune drômoise de 700 habitants.

Depuis deux mois et demi, une équipe d'une cinquantaine de personnes (menuisiers, peintres, sculpteurs, décorateurs, etc.) transforme Venterol en "Saint-Céron", du nom du village dans le livre de Sempé.

Yann Arlaud, chef décorateur sur le film Raoul Taburin Copier

Il a d'abord fallu trouver le bon village, explique Yann Arlaud, chef décorateur sur le film Raoul Taburin. Il fallait "une place de village qui soit belle, sans vrai commerce mais avec la possibilité d'en créer, avec des platanes, et une fontaine".

De vrais-faux commerces ont été créés dans les garages d'habitants, sur la place du château. Une boucherie, un opticien, une boulangerie ou encore une droguerie ont vu le jour.

Des garages de la place de Venterol transformés en commerces pour le tournage du film Raoul Taburin © Radio France - Florence Gotschaux

La place de Venterol avant transformation. - Google Street View

Une fontaine a été installée de toute pièce. D'ailleurs le tailleur de pierres du village a mis son talent à disposition, alors que l'équipe du film pensait en faire une en polystyrène.

Une fontaine a été créée de toute pièce par le tailleur de pierres de Venterol, et placée sur la place du village © Radio France - Florence Gotschaux

Autre souci à régler pour le chef décorateur : l'immense mur blanc de l'Eglise. On ne voyait que lui au fond de la place. L'idée? Créer une fausse cour, une fausse terrasse avec une pergola, de la fausse végétation, deux fausses fenêtres et une fausse porte d'entrée.

Contre le mur de l'église de Venterol, une fausse terrasse, une fausse porte, de fausses fenêtres et de la fausse végétation © Radio France - Florence Gotschaux

L'église de Venterol avant transformation - Google Street View

Après deux mois et demi de préparation le tournage de Raoul Taburin débute Copier

120 figurants et 2 stars

Maintenant que le décor est installé, place aux acteurs. Les stars Edouard Baer et Benoît Poelvoorde (qui joue Raoul Taburin) arriveront sur le lieu du tournage en juin. Ce sont d'autres scènes qui sont tournées pour l'instant... avec beaucoup de Drômois devant la caméra. Lors du casting, 120 figurants et petits rôles ont été recrutés dans la région.

L'univers de Sempé

Pas facile de porter à l'écran l'univers de Sempé. Le défi a déjà été relevé avec l'adaptation du Petit Nicolas. Cette fois, l'équipe de décorateurs a décidé de faire des décors dans des teintes pâles. Les volets, portes, etc. ont été repeints en pastel. Les costumes des acteurs auront des couleurs plus soutenues, pour attirer l’œil sur l'action.

Il n'y aura pas d'indication de date, dans le film. On pourra se croire dans les 60, 70 ou 80...

Raoul Taburin raconte l'histoire d'un réparateur de vélo, expert reconnu dans son domaine... On découvre sa vie (à 6 ans, 11 ans, 20 ans et à l'approche de la cinquantaine). Mais un grand et honteux secret le hante. Lui l'expert de la bicyclette ne tient pas en équilibre sur un vélo.

La fin du tournage est prévue pour le 3 juillet.

La boutique de l'opticien Bifaille créée dans un garage à Venterol © Radio France - Florence Gotschaux

Un garage transformé en boucherie-charcuterie. A l'intérieur, les pièces de viande dans la vitrine sont factices © Radio France - Florence Gotschaux

Dernière touche de peinture sur la façade de la vraie-fausse droguerie © Radio France - Florence Gotschaux

Une deuxième fontaine créée pour le film. Tout à fait factice, celle-là. © Radio France - Florence Gotschaux