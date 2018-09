Ils ne sont qu'une poignée à adopter cette pratique. Quelques vignerons vendangent avec un cheval de trait. Plus de tracteurs dans les parcelles, mais un cheval qui est là pour transporter le raisin.

C'est une image bucolique, chaque année dans le vignoble alsacien, pour le domaine : " La Grange de l'Oncle Charles", installée à Ostheim, près de Colmar. Des jeunes vignerons soucieux de préserver l'environnement . Ils pratiquent ce type de vendanges, plutôt insolite, depuis quatre ans.

Le cheval de trait permet d'éviter de faire venir un tracteur, plus polluant dans les parcelles. La récolte est transportée sur une schlitte, une sorte de long traîneau en bois, qui permet de transporter les raisins tout en douceur. Il n'y a qu'une petite dizaine de caissettes, où l'on met une vingtaine de kilos de raisin.

Cela permet de limiter les vibrations dans les parcelles et le passage du cheval évite aussi d'abîmer le sol.

Mis à part cette image bucolique de vendange, le cheval sert aussi le reste de l'année pour le domaine. Les jeunes vignerons l'utilisent notamment pour labourer les vignes.

Le cheval, c'est un retour à de vraies valeurs, un mode de pratique plus pérenne et plus durable que la mécanisation qui abîme les récoltes et le vin ,' Yann Burry, associé du domaine "La Grange de l'oncle Charles"