PHOTOS/VIDEO - La frontière franco-espagnole au Pays Basque, comme vous ne l'avez jamais vue

Au Pays Basque cela fait dix jours que l'on ne peut plus passer la frontière à pied ou en véhicule que par quatre endroits: L'A63, le ponts St Jacques à Hendaye, Arnéguy et Dancharia. Les habitants et commerçants s'adaptent, à regret

"J'ai 56 ans et d'aussi loin que je me souvienne je n'ai jamais vu ça" raconte Pierre Eguiazabal, caviste à Hendaye, en face du pont St Jacques. A vrai dire personne. L'image la plus spectaculaire du renforcement de la fermeture terrestre de la frontière franco-espagnole, le 11 avril dernier, c'est le pont international de Béhobie sur l'ancienne nationale 10. Totalement fermé par des grilles anti-émeute. Rien n'y personne ne passe.

Barnum militaire pour la Guardia Civil et la Policia Nacional après le péage de Biriatou de l'A63 © Radio France - Iban Etxezaharreta

Eric habitant du quartier voit bien la différence: "bien sûr que c'est embêtant, on a avait l'habitude d'aller y faire les courses, c'est quand même moins cher de l'autre côté". Le bureau de tabac de Béhobie ne s'en plaindra pas, mais la pharmacie oui. "L'activité a baissé de moitié" depuis cette fermeture a calculé Katixa.

Le pont international de Béhobie hermétiquement fermé. © Radio France - Iban Etxezaharreta

La fermeture de la frontière franco-espagnole avait été décrétée presque simultanément par chaque Etat le 16 mars dernier dans le but affiché de limiter l'expansion de l'épidémie de coronavirus. Mesure renforcée voilà 10 jours avec la fermeture de 12 points de passages dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Sur les poste frontières restés ouverts les autorisations de passage demeurent les mêmes: camions de marchandises et travailleurs transfrontaliers, ainsi que les ressortissants rentrant dans leurs pays respectifs.

Le pont St Jacques seul endroit où l'on peut passer la frontière à pied sur la Bidassoa. © Radio France - Iban Etxezaharreta

Au poste frontière de l'autoroute A63, la circulation est fluide. Avec une économie à l'arrêt, moins de camions en circulation forcément. Ceux qui roulent traversent au ralenti sans s'arrêter devant le barnum installé par l'armée et la polices espagnoles. En revanche chaque voiture est contrôlée. Même chose au pont St Jacques à Hendaye. La Police Aux Frontières contrôle tous ceux qui pénètrent sur leur leur territoire, et les forces de police espagnoles font de même chez eux.

La PAF a installé un préfabriqué en guise de poste de contrôle sur le pont St Jacques. © Radio France - Iban Etxezaharreta

Luis Mari réside à Irun et travaille à mi temps dans une société de transport basée à Hendaye. Il traverse la frontière à pied, sans difficulté: "Si tu as le certificat de l'employeur tu passes sans problème". Ils sont habituellement environ 4.000 travailleurs transfrontaliers dans ce cas, la moitié résidant à Hendaye.

Iker lui habite Hendaye, il se rend à Irun pour faire les courses. Il est équipé des documents ad hoc pour chaque type de contrôle. Pour traverser le pont qui mène au Ficoba ses papiers d'identité suffisent -il est de nationalité espagnole. Pour le retour, il présentera aux policiers français une attestation de domicile et une autre de sortie dérogatoire: "pour moi pas de problème, simplement quand il y a beaucoup de monde tu fais un peu la queue". Daniel qui a tenté d'aller acheter des cigarettes a dû vite rebrousser chemin.

A Sare, le désert des Tartares (sous la pluie)

Les Gardes civils sont un peu esseulés. © Radio France - Iban Etxezaharreta

Avec l'A63 et le pont St Jacques, seuls les postes frontières tradiutionnels des ventas de Dancharia et d'Arnéguy sont ouverts, mais toujours avec les même conditions. En revanche, 8 autres points de passages sont censé être totalement fermés au Pays Basque dont trois à Sare. Ainsi sur la route de Zugarramurdi à la venta Berrouet, là c'est un campement militaire espagnol : deux véhicules militaires, un grand barnum kaki, et une demie douzaine de tentes camouflage monoplaces. Pas de gendarmes à l'horizon. Seuls les espagnols assurent le contrôle en permanence. Le parking est désert, les lundis et mardis c'est jours de fermeture de la venta.

Eric de Béhobie en tout cas n'a aucun doute: "oh oui, il y a un peu de contrebande, je ne dirai pas qui, mais il y en oui, il y en a".