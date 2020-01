PHOTOS-VIDEOS - Dans les souterrains de l'hôtel Dieu à Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand, France

Il s'agit d'un kilomètre de caves et de souterrains bien méconnus des clermontois. Nous sommes sous l’Hôtel-Dieu de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Depuis au moins le XVIIIe siècle, des galeries ont été creusées, passant sous l’ancien Hôtel-Dieu, la faculté dentaire, le Grand Pavois et les rues, témoins malgré eux de l'urbanisation de Clermont-Ferrand. Pour montrer ces trésors de l'histoire clermontoise, depuis vingt ans, le Groupe spéléologique auvergnat (GSA) a créé une topographie de ce labyrinthe bien inséré dans le « tuf » volcanique de la butte de Clermont.

L'Hôtel Dieu à Clermont-Ferrand © Radio France - Mickaël Chailloux

"C'est unique de trouver ces souterrains sous la ville de Clermont" - Olivier Pigeron, président du Groupe Spéléologique Auvergnat

L'Hôtel Dieu à Clermont-Ferrand © Radio France - Mickaël Chailloux

Une éruption qui fait la joie des géologues

Un des points les plus intéressant, c'est l’éruption du maar de Clermont, il y a près de 140 000 années. Cette éruption a recouvert les marnes calcaires de la Limagne sur 25 à 30 mètres. Sous un puits, les géologues ont pu découvrir une magnifique coupe de ces roches, leur permettant de mettre à jour ces découvertes, sous la "butte de Clermont"...

Le grand puits. Certains s'y sont cachés lors de la seconde guerre mondiale. © Radio France - Mickaël Chailloux

Bien que tout le réseau ait été progressivement vendu, au départ, c'est bien l’Hôtel-Dieu, créé en 1764, qui était le "propriétaire" de ces galeries. On y entre aujourd'hui via un escalier, à l'angle de la cour d’honneur. Dès notre descente, on constate l'humidité : la roche est friable, et surtout, à 15 mètres du sol, la température baisse.

On découvre dans des caves des objets, comme des bouteilles de vin. © Radio France - Mickaël Chailloux

Une activité viticole

Ce qu'on observe surtout, ce sont des tuyaux en fonte, des traces d'électrification ou encore des objets montrant les avancées technologiques de l'époque. C'est toute l'activité viticole de l'ancien hospice que l'on découvre, à l'époque où les sœurs déposaient les tonneaux de vins dans des caves. "Vous avez devant vous peut-être le premier vinoduc d'Europe" s'enthousiasme Christophe Petit, l'un des deux guides du jour.

"Lorsqu'on a percé ce tuyaux, on a découvert des lies de vins" - Christophe Petit, guide

Ici, le Groupe Spéléologique Auvergnat a découvert 1 mètre 50 de gobelets ! © Radio France - Mickaël Chailloux

Le reportage de Mickaël Chailloux Copier

Les souterrains "seront sauvegardés"durant le chantier de l'Hôtel Dieu

Que vont devenir ces souterrains lors du chantier de l'Hôtel Dieu ? "Rassurez-vous, ils seront sauvegardés" estime le président du Groupe Spéléologique Auvergnat Olivier Pigeron. _"Grâce à notre travail de topographie, l_es plans ont été intégrés dans le projet architectural et cela a pour effet de protéger ces souterrains. On pourra les revisiter de nouveau" espère Olivier Pigeron.

Olivier Pigeron : "les souterrains seront préservés" Copier

Néanmoins, la Mairie pourrait-elle valoriser ce passé en l'intégrant dans des visites touristiques ? Compliqué.... "Ce sont des cavités qui ne pourront jamais bénéficier de certificats de sécurité pour organiser un vrai circuit touristique" estime Olivier Pigeron. Reste donc l'espoir qu'après le chantier, les caves puissent encore se visiter.

Le promoteur immobilier Bouygues Immobilier prévoit les premiers logement livrés durant l'été 2020, en ce qui concerne l'îlot Vercingétorix. Les 93 logements bâtis sur l'ancienne maternité devrait être livrés d'ici le quatrième trimestre 2021.