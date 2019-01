EN IMAGES - La neige arrive (enfin) en Auvergne !

Les départements auvergnats ont été classés en vigilance jaune à la neige et au verglas. Les premiers flocons sont apparus ce mardi sur l'ensemble de la région comme en témoignent vos photos et vidéos.

Si l'assaut hivernal concerne essentiellement une grande partie nord et centre du pays (25 départements ont été placés en vigilance orange neige/verglas), l'Auvergne a bel et bien été saupoudrée de blanc ce mardi. Les prévisionnistes de Météo France ont maintenu notre région en jaune. Une vigilance qui court jusqu'à ce mercredi à 16 heures.

Météo France : neuf départements désormais concernés par la Vigilance Orange. L'Auvergne toujours en jaune #vigilanceOrange#Auvergne#NeigeVerglaspic.twitter.com/QAZSFdE9o7 — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) January 22, 2019

Les services de l'état et les collectivités territoriales ont engagé des moyens humains et matériels pour rendre les axes principaux et le réseau secondaire praticables en toute sécurité. Il est toutefois conseillé de limiter vos déplacements, lorsqu'ils ne sont pas obligatoires, dans certains secteurs auvergnats. Notamment dans des zones d'altitude, non dégagées et souvent verglacées.

#QuandIlNeigeYaToujours la mobilisation des agents du Département du #PuydeDome qui mettent tout en oeuvre pour garantir de bonnes conditions de circulation.

Avant de partir, consultez l'état des routes sur https://t.co/stxEiigrixpic.twitter.com/q7CEQDHwqZ — Puy-de-Dôme CD63 (@Departement63) January 22, 2019

L'arrivée de la neige attendue par beaucoup (et pas seulement les professionnels de la montagne), offre de belles images de notre région Auvergne. Voici quelques uns de vos clichés et vidéos postés sur la page Facebook de France Bleu Pays d'Auvergne.

Dans le pays thiernois, Jean-François ou encore Pascal ont immortalisé les chutes de neige, comme ici au Montel.

Photos du pays thiernois - Jean-François et Pascal

La place de la mairie à Giat (Puy-de-Dôme) a également été recouverte de neige.

Puy-de-Dôme : la place de la mairie à Giat - Hélène R.

Toujours dans le Puy-de-Dôme, les premiers flocons offrent un spectacle singulier dans les bains de Royatonic à Royat (VIDÉO).

Quitte à habiter à la montagne, autant en faire profiter tout le monde. Petite sortie avec le chien pour Elodie à Saint-Gervais d'Auvergne.

Saint-Gervais d'Auvergne - Elodie B

Si quelques timides flocons ont été vus en milieu d'après-midi à Clermont-Ferrand, la neige n'a évidemment pas tenu. A Moulins-sur-Allier, en revanche, les chutes sont plus intenses, comme en témoigne la photo envoyée par Séverine.

Allier : la neige tient dans le centre-ville de Moulins. - Séverine

Dans la série des Martine à la neige, je demande Martine au Mont-Dore (où il neige depuis 13 heures) ou encore Martine à Olby

Puy-de-Dôme : photos du Mont-Dore et d'Olby - Martine et Martine

Jolie photo de Franck et Béatrice qui ont immortalisé La Courteix (commune de Saint-Ours Les Roches), où la neige recouvre la chaussée de la D941.

Photo de La Courteix (Saint-Ours-les-Roches) - Franck/Béatrice

Il neige à Saint-Sauvier (Allier) à l'ouest de Montluçon. La preuve avec cette belle photo prise par Sandra : "il neige,mais mon toutou est content".

Sandra a pris son magnifique chien en photo à Saint-Sauvier (Allier) - Sandra

