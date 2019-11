EN IMAGES - Pour le Téléthon 2019, une descente en rappel depuis le toit de la tour de la Sécu à Rennes

A l'occasion du Téléthon 2019, des étudiants de la Rennes School of Business ont organisé une action originale à Rennes : moyennant une donation pour l’événement caritatif, des courageux ont eu l'occasion de descendre en rappel la tour de la Sécu à Rennes, haute de soixante-six mètres.

Rennes, France

Acrophobes s'abstenir ! Ce samedi 30 novembre, des courageux ont pu descendre en rappel la tour de la Sécu à Rennes, haute de soixante-six mètres, contre une donation de 15€ en faveur de la recherche contre la myopathie.

Une action organisée par sept étudiants de la Rennes School of Business, en partenariat avec l'association l'Arbre à Lutik, qui s'occupait de la partie logistique pour la descente, ainsi évidemment que l'AFM-Téléthon 35. Au total, près de 80 personnes se sont inscrites, et l'action a permis de récolter plus de 1000€ en faveur de la recherche contre les myopathies.

Un courageux descend la Tour de la Sécu à Rennes - Lou-Ann Souhy

Paola est l'une des étudiantes qui ont organisé l'événement : "Les gens ont vraiment l'air très contents de cette descente, ça leur procure des sensations et en même temps ils font un don, c'est la bonne action de la journée !"

Du haut du toit de cette tour, on peut admirer une vue de Rennes à 360 degrés. D'un côté les Horizons, au loin les arbres du Thabor qui ont revêtu leur robe d'automne, au pied de la tour la mise en place de la fête foraine hivernale... Le spectacle est splendide.

L'AFM-Téléton 35 organisait d'autres actions ce samedi, comme une vente de sapins de Noël sur la place du marché à Vitré.