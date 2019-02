PHOTOS - VIDEOS - Upali, éléphant d'Asie, débarque au PAL dans l'Allier

Un nouvel éléphant s'installe en Auvergne. Upali, 24 ans, a pris ses quartiers ce jeudi après-midi après un long voyage depuis Dublin (Irlande). Son but : se reproduire avec Nina, éléphante d'Asie, afin de perpétuer l'espèce, alors que les éléphants d'Asie sont en danger dans le monde.

Le Pal, Saint-Pourçain-sur-Besbre, France

1.650 km le séparait de son nouveau "chez-lui". Upali, éléphant de 24 ans, est enfin arrivé dans son enclos ce jeudi après-midi au PAL, parc animalier et de loisir de Saint-Pourçain-sur-Besbre. Le trajet s'est passé sans aucune blessure notable, dans une caisse de transport solide, pouvant résister au poids du pachyderme, plus de 5,2 tonnes.

Upali en a fait du chemin. Arrivé par camion, après un voyage en ferry depuis Portsmouth (Angleterre), il a parcouru ce jeudi toutes les routes françaises. A son arrivée au PAL, une grue de plusieurs dizaines de mètres a été aménagée afin d'extraire le container du camion et de lui permettre d'entrer sans encombre dans son enclos.

En attendant Upali, l’éléphant qui doit arriver au @LePAL, voici la grue qui va lever le container où se trouve l’animal, afin de le transporter de manière sécurisée dans son enclos. L’animal devrait arriver d’ici 15 heures. pic.twitter.com/pzljoZTSTg — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) February 28, 2019

L'entrée par laquelle Upali a pu pénétrer dans son enclos © Radio France - Mickaël Chailloux

Avant son arrivée dans son nouveau chez-lui, Upali a été transporté du container jusqu’à l’enclos ! @LePAL@FBAuvergnepic.twitter.com/5Lldm35CxL — Mickaël Chailloux (@Mike_Chailloux) February 28, 2019

Un accouplement prévu avec Nina

A 24 ans, Upali est déjà un globetrotter. Né à Zurich, il a ensuite quitté sa ville. A 7 ans, il a été logé au zoo de Dublin. Si l'éléphant d'Asie a pris ses quartiers en Auvergne, c'est avant tout pour se reproduire avec Nina, éléphante de 25 ans. Cette maman d'un petit éléphanteau nommé Tom (5 ans) a connu une mauvaise expérience précédente. Un ancien mâle prénommé Max avait été brutal envers elle et lui avait provoqué une fracture au tibia et au péronné. Depuis, Nina est assez prudente avec les mâles.

Mais toutes les chances sont du côté de Upali, très calme et doux. "C'est un gentleman" dit Céline Carger, soignante pour les éléphants au PAL depuis 10 ans et qui a fait le voyage cette semaine à Dublin pour prendre conseil auprès des personnels du zoo irlandais. "Il nous ont montré des vidéos de la mise en contact. Les personnels l'ont fait rencontrer leurs femelles un jour après son arrivée. Une d'entre-elles avait un peu de mal. Il est venu vers elle, a mis sa trompe sur elle et l'a réconforté." Il sera dans l'enclos pour repérer les lieux dès vendredi matin. Les premières mises en contact devrait intervenir samedi. Ce qui devrait produire des résultats puisqu'il est déjà papa de sept éléphanteaux.

Nina, la promise d'Upali © Radio France - Mickaël Chailloux

Upali a pris ses nouveaux quartiers au @LePAL. Il a déjà bien mangé et bien bu ! pic.twitter.com/fZTDycu9f3 — Mickaël Chailloux (@Mike_Chailloux) February 28, 2019

Les éléphants d'Asie, une espèce menacée

L'objectif pour Nicolas Gély, directeur zoologique, c'est de permettre de sauver cette espèce. Les éléphants d'Asie ne sont pas une espèce en voie d'extinction. Mais, elle est en grave danger. On estime plus de 50 000 éléphants d'Asie dans le monde, dont 1 400 en Europe braconnés surtout pour leur défense. D'où leur intégration dans le Programme européen d'élevage (PEE) "C'est l'une des missions des parcs zoologiques" explique Nicolas Gély, qui signale que le nombre d'individus est à la baisse. "On y tend dangereusement donc c'est important de le reproduire."

Mais de nature très calme et posée, tout porte à croire qu'Upali s'épanouira bien en Auvergne. Pour l'anecdote, son nom,Upali, vient d'un des disciples de Bouddha...

La nourriture qui attendait Upali ce jeudi soir © Radio France - Mickaël Chailloux