On le voit lorsqu'on passe sur l'A64 entre Toulouse et Tarbes, mais ses portes étaient jusqu'à présent restées fermées aux visiteurs : le château de Saint-Elix va être vendu aux enchères au mois d'avril. Pour l'occasion, il a ouvert ses portes ce week-end. Visite en images.

Saint-Élix-le-Château, France

Quatre tours que l'on aperçoit depuis l'autoroute : c'est l'image qu'on la plupart des automobilistes du château de Saint-Elix. Situé entre Muret et Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, il appartient à un particulier qui souhaite le vendre.

Sur quatre niveaux, un immense couloir dessert les 24 pièces du château © Radio France - Nolwenn Quioc

Cette visite permet d'avoir accès aux moindres recoins du château de Saint-Elix © Radio France - Nolwenn Quioc

Le château du tristement célèbre Marquis de Montespan

Pour attirer des éventuels acheteurs, le château ouvrait ses portes à tous ce week-end. Des dizaines de curieux sont venus découvrir la bâtisse, construite en 1540, qui a connu quelques occupants célèbres, parmi lesquels le marquis de Montespan, l'époux malheureux de Madame de Montespan, la maîtresse du roi Louis XIV.

Ce sont surtout des curieux, venus en voisins ou de Toulouse, qui ont visité le château ce week-end © Radio France - Nolwenn Quioc

Plus de 1350 m² habitables et 14 chambres

25 pièces dont 14 chambres, 1 353 m² de surface habitable et 29 555 m² de terres attenantes non boisées : il y a de quoi faire pour un futur acheteur. Une salle de réception de plus de 50 m², de belles caves voûtées en font un endroit idéal pour recevoir des groupes.

Le mobilier n'est pas compris dans la vente, mais ça se négocie © Radio France - Nolwenn Quioc

Le château a été entièrement réhabilité entre 1980 et 1992, et chaque pièce possède sa salle de bain attenante. Petit bémol : il n'y a pas de chauffage central ni d'eau chaude. Les soirées s'annoncent donc frisquettes !

Le château possède plusieurs salons, plus ou moins grands © Radio France - Nolwenn Quioc

Chaque salle à manger possède sa propre ambiance ! © Radio France - Nolwenn Quioc

Une vente aux enchères sur internet ouverte à tous les acquéreurs sérieux

Le propriétaire du château, qui avait déjà tenté sans succès de le vendre il y a quelques années, a souhaité le remettre en vente, avec une technique particulière : les enchères virtuelles.

Les personnes intéressées doivent se faire connaître du notaire et constituer un dossier, afin de participer à ces enchères sur internet. La vente proprement dite dure 36h, les 19 et 20 avril prochain, sur une plateforme spécialisée. A l'issue du processus, le propriétaire choisira l'offre qu'il trouve la plus intéressante, en tenant compte du prix mais aussi du projet de l'acheteur.

Avec ses 15 chambres, le château est idéal pour des chambres d'hôtes © Radio France - Nolwenn Quioc

Ambiance "Grand Siècle" dans une des salles à manger du château de Saint-Elix © Radio France - Nolwenn Quioc

Prix de départ : plus d'un million et demi d'euros

La mise à prix est à 1 700 000 €, mais le prix pourrait bien s'envoler en fonction du nombre de participants à la vente et de leur intérêt pour le domaine. "Ce sont surtout des professionnels avec un projet détaille Aurore Fénier, en charge de la vente du château à l'étude notariale de Maitre Sénac : un projet hôtelier, un restaurant ou des locations de salles pour des séminaires."