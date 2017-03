PHOTOS | Vosges du Nord : site exceptionnel, le château fort du Hunebourg est en vente

Prisé des touristes, situé sur le territoire de la commune de Dossenheim-sur-Zinsel, le château du Hunebourg est en vente. Plusieurs visites ont déjà eu lieu.

Impossible de tomber dessus par hasard... Il faut parcourir les six kilomètres de route montante et sinueuse, en plein cœur de la forêt et sur la commune de Dossenheim-sur-Zinsel (Bas-Rhin) pour soudain tomber nez à nez avec... un donjon ! Il fait quinze mètres de haut. Il appartient au château du Hunebourg, situé à plus de 400 mètres d'altitude.

Une fois le grand portail franchi, des visiteurs sortent les uns après les autres des quatre bâtiments massifs en grès des Vosges. Ils ne sont pas là en touristes : ils sont des acheteurs potentiels. Car le château est en vente !

L'entrée du château du Hunebourg © Radio France - Aude Raso

Construit au XIIe siècle, reconstruit sur ses fondations dans les années 1930, rénové dans les années 1980, le site a aujourd'hui une vocation hôtelière. Il est prisé des randonneurs et des touristes. Plusieurs visites ont déjà eu lieu : les acheteurs potentiels souhaitent soit poursuivre la vocation touristique, soit l'acheter pour eux-mêmes. "Dans l'intérêt de la région et de son attractivité, je préférerais que le site continue d'accueillir des touristes", commente Jean-Christophe Brua, un architecte mandaté par une agence immobilière pour vendre la propriété.

D'une surface de 1.200 m2, les quatre bâtiments sont construits en grès des Vosges. Ils sont classés au patrimoine des monuments historiques. Élément non négligeable : la propriété comprend 15 hectares de forêt... et offre une vue imprenable sur la plaine d'Alsace.

Le château du Hunebourg © Radio France - Aude Raso

Le château du Hunebourg © Radio France - Aude Raso

"C'est très rare d'avoir un site tel que celui-ci en vente, commente encore Jean-Christophe Brua. L'ensemble des autres châteaux forts sont en ruine ou publics. Il s'agit du seul château fort privé habitable de toute la chaîne des Vosges." Pour se l'offrir, il faudra débourser... 1,29 million d'euros !

Un poêle en faïence au château du Hunebourg © Radio France - Aude Rasp