PHOTOS - XIIème foire des sorcières de Mâlain en Côte-d'Or

Mâlain, France

Sorcellerie, lutins, magie et diableries : la foire des sorcière de Mâlain a lieu tous les deux ans. Cette année près de 30 000 visiteurs sont attendus sur tout le week-end, les 10 000 entrées ont déjà été atteintes ce samedi.

De grands parkings sont à disposition pour que vous puissiez entrer tranquillement dans cet univers magique, mis en place par les 200 bénévoles du Collectif « Sorcières en Foire ».

Un village entier ensorcelé : cela remonte au Moyen-Âge

Aux Moyen-Âge, il y a eu de nombreux jugements pour sorcellerie à Mâlain : des femmes ont été jetées dans la Douix, pieds et mains liés. Si elles remontaient à la surface, elles étaient lapidées. Il y a aussi le trou du Château de Mâlain : un trou du Diable qui serait une porte directe pour les enfers. Bref, l'histoire de Mâlain est pleine de sorcellerie !

Tout le village aux couleurs de la sorcellerie © Radio France - Sophie Allemand

Même les toilettes ont été ensorcelées © Radio France - Sophie Allemand

La compagnie Aouta du Var : des danseurs "macabres" découvrent le Jardin des Sonorités mis en place © Radio France - Sophie Allemand

Des créatures sorties des bois se baladent dans les ruelles © Radio France - Sophie Allemand

Alors comment devient-on sorcière ?

Cette année, la Guilde (un Pôle d'animation pour les amateurs) a permis à des familles volontaires de se créer un personnage entier : costume, histoire, car être sorcière, ça ne s'invente pas !

Grâce à nos potions magique nous retrouvons petit à petit notre visage normal" - Morgane, sorcière

Venez gouter un peu d'élixir de jeunesse à la Foire des Sorcières de Mâlain © Radio France - Sophie Allemand

"Morgane et Titaine sont deux soeurs issus des vagues de la mer : c'est pour cela que nous sommes en vert et bleu et que nous faisons boire nos élixirs dans des huîtres. Une méchante sorcière nous a jeté un sort nous rendant vieilles et laides, grâce à nos potions magique nous retrouvons petit à petit notre visage normal," explique l'une des sorcières.

Morgane et Tantaine, deux soeurs issues des vagues de la mer : de bien gentilles sorcières ! © Radio France - Sophie Allemand

Elles sont toutes plus belles (ou laides) les unes que les autres, mais elles jettent rarement des sorts © Radio France - Sophie Allemand

"Une sorcière est une femme qui ne respecte pas les normes de la société" - Béatrice ou Résilience

Béatrice et artisane, elle gère Les Créé' Natures du grenier de Mâlain. Elle vit ici aime se sentir sorcière. "Pour moi une sorcière est une femme libérée qui vit en marge de la société et qui est proche de la nature," explique-t-elle.

Béatrice, artisane, s'appelle Résilience quand elle devient sorcière © Radio France - Sophie Allemand

En 2017, le foire avait accueilli 22 000 visiteurs sur deux jours.

Infos pratiques :

- C'est de 10h à 20h le samedi et le dimanche

- Tarif : 4 euros l'entrée, gratuit pour les moins de 12 ans

- Attention, les animaux ne sont pas autorisés et il n'y a pas de distributeur de billet à Mâlain

Retrouvez plus d'informations sur le site de la foire.