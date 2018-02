Emmanuel Macron qui porte des lunettes noires et qui marche avec une canne blanche. Ce n'est pas une "fake news", mais une photo détournée pour la bonne cause. Celle des aveugles. Depuis 8 ans, la Fédération des Aveugles de France détourne l'image de personnalités pour les sensibiliser à leur sort.

Montpellier, France

"Yes You Canne !"

La Fédération des Aveugles de France n'est pas la première à détourner le célèbre slogan qui a boosté en son temps la campagne de Barack Obama avant qu'il ne soit élu président des Etats-Unis. Mais elle le fait avec l'humour parfois décapant de ceux qui savent rire de leur propre handicap.

Depuis huit ans, chaque année, la Fédération des Aveugles de France a pris l'habitude de détourner l'image de personnalités publiques et d'en faire un calendrier.

Une façon notamment de mettre les politiques face à leurs responsabilités et de les sensibiliser aux difficultés rencontrées quotidiennement par les non ou mal-voyants.

Parmi les vedettes du calendrier 2018, Emmanuel Macron, son épouse Brigitte, Anne Sophie Lapix, Thomas Pesquet et bien d'autres, tous flanqués de lunettes d'aveugle et de leur canne blanche.

L'humour pour éveiller l'attention

"Si j'organise demain une conférence de presse, je n'aurais personne. Si je me saisis de l'arme de l'humour, çà marche ! _Il faut faire du buzz pour qu'on parle de nous_" reconnait le montpelliérain Vincent Michel, président national de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France.

Depuis huit ans que le calendrier existe, aucune personnalité dont la Fédération a ainsi détourné l'image, ne s'est plainte. "Le seul soucis qu'on a eu, c'est avec le P.S.G et Ibrahimovic. Mais on a été adoubés par Nicolas Sarkozy."

Les promesses d'Emmanuel Macron

Vincent Michel attend surtout qu'Emmanuel Macron, maintenant élu, mette en pratique les engagements qu'il avait pris en faveur du handicap pendant la campagne des présidentielles.

"Dans le débat d'entre deux tours, il s'était saisit de la question du handicap. J'attend maintenant qu'il se saisisse des pouvoirs étendus dont il dispose pour qu'il fasse d'abord exister la loi existante et qu'il fasse progresser la cause des personnes handicapées en général et des aveugles en particulier."

Le calendrier"Yes You Canne" est disponible en adressant un don à la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France

Vincent Michel, président de la Fédération des Aveugles de France, a bien conscience qu'il faut marquer les esprits pour être entendu Copier

Il attend qu'Emmanuel Macron, maintenant élu, met en pratique les engagements qu'il avait pris en faveur du handicap pendant la campagne des présidentielles Copier

Thomas Pesquet, une des personnalités de l'année 2017, a logiquement intégré le calendrier 2018 © Radio France - Guillaume Roulland

Anne Sophie Lapix, présentatrice vedette du journal de 20h de France 2, a elle aussi trouvé sa place © Radio France - Guillaume Roulland